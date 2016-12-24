Названы победители фестиваля «Театральное Приволжье»

В минувшие выходные завершился самый масштабный молодежный театральный проект Приволжского федерального округа - фестиваль «Театральное Приволжье». Старт ему был дан 27 марта по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках Года театра. За звание лучшего школьного и студенческого театра боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего в конкурсе поучаствовали 7 тысяч юных актеров - школьников и студентов - из 483 театральных коллективов, спектакли посмотрели более 100 тысяч зрителей.

29 ноября в 13:00 во всех регионах Приволжья был дан старт голосования. На радостной ноте встречали это долгожданное событие в Саранске. На торжественном мероприятии в честь начала голосования на сцене Дворца культуры МГУ им. Огарева выступили солисты Института национальной культуры, артисты Дома культуры «Заречье», Арт-театр «Од варма». Кроме того, зрители приняли участие в викторине - отвечали на вопросы, связанные с театром. За правильные ответы трое победителей получили билеты на предстоящие постановки в именитых театрах Мордовии. Ещё один приз достался победительнице викторины на знание спектаклей - участников фестиваля, студентке факультета биотехнологии и биологии МГУ им. Огарева Анастасии Русаковой.

Юные актеры, сыгравшие в спектакле «Тимур и его команда», со сцены передали привет своим родственникам и друзьям из Краснослободска, а художественный руководитель студии «Отражение» Ольга Богдашкина рассказала о творческих планах коллектива.

- На постановку «Тимура и его команды» у нас ушел целый год, - сообщила Ольга Богдашкина. - Но за этот год в нашей студии появилось много новых артистов. Ребята от 1 до 11 класса интересуются театральным творчеством и хотят участвовать в спектаклях. Поэтому с нового учебного года у нас в работе целых 5 новых постановок, и к концу года мы планируем премьерные показы двух из них.

Также Ольга Богдашкина отметила, что многие из участников студии решили связать свою жизнь с театром и стать профессиональными актерами, но при этом они не забывают об учебе и занимаются в студии только во внеурочное время.

Режиссер студенческого спектакля «Лекарь поневоле», который тоже вышел в финал окружного этапа фестиваля, народный артист России Николай Большаков на вопрос «тяжело ли было начинать работать со студентами» ответил, что «тяжело было заканчивать», и пожелал выпускникам театральных вузов быть верными профессии.

- Еще рано подводить итоги, но, как мы и рассчитывали, Год театра привел в театр много людей, в том числе и молодежи, - констатировал заведующий кафедрой театрального искусства МГУ им. Н.П. Огарева Юрий Кондратенко. - И это очень важно, потому что это будущие актеры и зрители.

Целые сутки поклонники театрального искусства звонили на бесплатный номер, чтобы отдать свои голоса за понравившийся школьный и студенческий спектакль из другого региона: голосовали по тому же принципу, что и на Евровидении, - «за своих» голосовать нельзя.

И наконец, в субботу 30 ноября в 13:00 голосование завершилось. Чтобы выявить победителей, учитывалось и народное голосование (свои голоса за любимых актеров отдали почти 30 тысяч человек), и оценки профессионального жюри в пропорции 50 на 50. После подсчета голосов началось объявление итогов, которое заняло 2 часа. В онлайн-эфире представители каждого региона-участника называли пятерых лидеров голосования среди студенческих и школьных коллективов. Жители всех регионов с интересом наблюдали за изменениями в турнирной таблице - лидеры постоянно менялись, участники пропадали из пятерки и появлялись снова.

В итоге лучшим студенческим театром был назван межвузовский театр «Абрикосовый сад» из Чувашской Республики с их спектаклем «Мой дедушка был вишней» по повести Анджелы Нетти. Режиссер спектакля Дмитрий Миронов и актер Вячеслав Краснов также были признаны лучшими в своих номинациях.

Второе место было отдано спектаклю «С любимыми не расставайтесь» из Республики Удмуртия. Третьими стали ребята из Самарской области со спектаклем «Аленький цветочек».

«Лекарь поневоле» театральной студии «ИНКогнито» из Мордовии неоднократно был назван в пятерке лидеров в разных регионах, но до уровня топ-5 в общем зачете, к сожалению, так и не добрался.

В номинации «Лучший школьный театр» победу одержала театральная студия «Пауза» из Республики Башкортостан и их «Сказка о Емеле-лодыре». Пластический спектакль «Гадкий утенок» из Саратовской области расположился на второй позиции, лучшим актером среди школьных театров был назван исполнявший роль утенка Иван Шашлов. Третье место было отдано Республике Чувашия за спектакль «Наброски судьбы», а звание лучшей актрисы - исполнительнице главной роли Розе Коробовой.

Почетное четвертое место с результатом 51 балл заняли ребята из Краснослободской театральной студии «Отражение» со спектаклем «Тимур и его команда».

Светлана РУЧИНСКАЯ

Лучшим режиссером среди школьных театров стала Наталья Кучишкина из Пензенской области с постановкой «Проданный смех». Лучшей актрисой среди студенческих коллективов - Ляйсан Гатауллина из Республики Татарстан.

Для лучших режиссеров и актеров организаторы фестиваля подготовили творческий подарок - поездку в Москву на спектакли ведущих театров России.

Победителей среди школьных и студенческих театральных коллективов на церемонии закрытия фестиваля 16 декабря лично поздравит полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и вручит ценные призы - целевые гранты на постановку нового спектакля.