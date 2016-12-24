Игорь Бутман признал саранскую публику одной из самых лучших в мире

28 ноября в Музыкальном театре им. Яушева собрал гостей 18-й Международный фестиваль «Вейсэ-джаз - 2019». К сожалению, в этом году давно полюбившийся жителям нашего города фестиваль продлился всего один вечер. Но его программа была традиционно насыщенной, музыканты радовали зрителей популярными композициями и удивляли неожиданными аранжировками.

- В очередной раз у нас есть возможность послушать наших любимых артистов, которых мы ценим за их мастерство исполнительского искусства, - открыл фестиваль министр культуры и национальной политики РМ Анатолий Чушкин. - В прошлом году мы проводили «Вейсэ-джаз» в финно-угорском формате, и сегодня, к нашей великой радости, на этой сцене мы увидим выступление артистов из Эстонии. Фестиваль сохраняет статус международного, и это дает нам возможность услышать что-то новое, создать положительный имидж республики, чтобы по праву можно было считать Саранск культурной столицей финно-угорского мира.

Бессменные участники фестиваля «Биг-бенд Саранск» во главе с художественным руководителем Александром Куриным исполнили джазовые стандарты вместе с известными саранской публике вокалистами. Оксане Глебовой подпевал весь зал, заслуженная артистка РМ исполнила композицию под названием Love, которая звучала в одном из популярных сериалов и стала известной не только поклонникам джаза, но и широкой публике. Молодые вокалисты - Вячеслав Явкин и Артемий Хрущалин - также были тепло приняты слушателями. Народный артист Мордовии Сергей Семенов порадовал зрителей лиричной и оптимистичной португальской народной песней про солнечный город Лиссабон. Очаровательная Кристина Муравьева исполнила джазовый стандарт «Я не могу ничего тебе дать, кроме любви». После выступления Кристины Александр Курин пошутил, что название актуально для мордовских музыкантов. И зал отозвался аплодисментами и дружным смехом. Покорило зрителей и сольное исполнение «Биг-бенда»: мелодичная музыкальная пьеса с испанским названием Еl Abrazo, которое в переводе означает «дружеские объятия», погрузила зал в уютную и мечтательную атмосферу.

Завершило первое отделение концерта совместное с оркестром выступление приглашенной гостьи. Эстонская вокалистка Сюзанна Александра по-русски поприветствовала публику и поблагодарила за позитивный прием. «Наша гостья из Таллина - почти мордовка, настоящая звезда джаза не только в Эстонии и Мордовии, но и во всем мире!» - отрекомендовал солистку Александр Курин.

После антракта народный артист России Игорь Бутман начал свое выступление с того, что поздравил маленьких музыкантов - дуэты из 2-й и 8-й музыкальных школ, которые стали победителями фестиваля «Юный Вейсэ-джаз».

Затем на сцену снова вышла Сюзанна Александра и исполнила несколько композиций уже под аккомпанемент квартета Игоря Бутмана. И творческий тандем сумел по-настоящему удивить саранскую публику! Когда Игорь Михайлович объявил, что прозвучит джазовая аранжировка русской народной песни, первой мыслью было «как такое возможно?». Но для талантливых музыкантов нет невыполнимых задач - когда Сюзанна запела Frozen-frozen winter, зрители легко узнали русскую песню «Ой, мороз, мороз».

Также во второй раз на сцену Игорь Бутман пригласил Вячеслава Явкина, с которым не так давно они вместе выступали в Москве на фестивале «Будущее джаза». Знаменитый саксофонист со своим квартетом исполнил еще много хитов, уже хорошо известных саранским слушателям и совсем недавних.

В финале Игорь Бутман поблагодарил музыкантов, составивших ему компанию на сцене, организаторов фестиваля, особенно «главного энтузиаста» - Валерия Григорьева, директора оркестра «Биг-бенд Саранск», и, конечно же, зрителей.

- Наш фестиваль уже много лет радует поклонников джаза своей музыкой, - отметил народный артист России. - Но главное, радует джазовых музыкантов, которые приезжают сюда показать свое искусство одной из самых лучших публик в мире!

Светлана РУЧИНСКАЯ