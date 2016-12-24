Григорий Лепс: «Основная моя черта - я очень редко вру»

Нет, наверное, в России человека, который не знал бы, кто такой Григорий Лепс. Участие в качестве наставника в шоу «Голос» не прибавило ему популярности (куда уж больше?!), но открыло его с другой стороны: как умелого организатора и человека, который любит и умеет подшутить и над именитыми коллегами, и над собой. К своей популярности Лепс относится философски - как, впрочем, и ко многому в этой жизни, в том числе бизнесу, деньгам и даже будущим женихам своих дочерей. И тоже приправляет эти рассуждения изрядной долей юмора.

Шарм важнее голоса

- Григорий, как успеваете управляться со всеми вашими проектами: ресторан, ювелирные украшения, очки, продюсерский центр в конце концов? При этом у вас еще и выступления расписаны на несколько месяцев вперед.

- У меня не очень большой бизнес по современным меркам и все грамотно распределено. Ювелирными изделиями занимается, например, супруга, а очки делаем вместе с партнером. Основной у меня все же музыкальный бизнес - пишу музыку, исполняю ее и сам приобретаю какие-то композиции. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас еще есть несколько интересных предложений, и их надо рассмотреть. Например, стать депутатом Госдумы! (Смеется.)

- В продюсерский центр никого больше не хотите взять?

- У меня есть пока три артиста (в их число входит и Александр Панайотов, который был в команде Лепса в шоу «Голос», - прим. автора). Просятся еще несколько, но безуспешно.

- Почему? Строгий кастинг?

- У меня нет никаких жестких критериев отбора. Человек должен обладать не только талантом, но и неким шармом - одного голоса маловато, чтобы стать большим артистом. С каждым годом, с возрастом, мне становится это все яснее и яснее. Голосистых ребят и девчат на нашей эстраде очень много, и они здорово поют. Но станут ли они большими артистами - это вопрос. И вопрос не одного года и даже не одного десятилетия.

Два альбома в пути

- Дуэты не планируете записать в ближайшее время?

- Планировался один дуэт, но сорвался, чего мне искренне жаль. Я так думаю, что мне придется одному эту песню исполнять - посмотрим, как выйдет. Было несколько кандидатур, и все отказались. Как видите, я не очень популярен уже! (Смеется.)

- Раз уж мы заговорили про артистов и шоу-бизнес. Кто, по-вашему, самый стильный?

- Черт его знает! Лайма Вайкуле всегда очень стильно выглядит - и в жизни, и на сцене. Это такой эталон поведения и стиля. А из мужчин… Сложно сказать. Наверное, я.

- Какие у вас планы на ближайший год?

- Надо выпустить два альбома. Один с песнями Высоцкого - это к январю хочу успеть, второй - эстрадный. Его - к лету или к сентябрю.

Будьте здоровы!

- Вы сказали в одном из интервью: бывает, что вас голос подводит. Как боретесь с этим?

- Больше спать, меньше есть, меньше разговаривать - вот и все секреты.

- Как поддерживаете свое здоровье? Занимаетесь спортом?

- Только физкультурой: приседаю, отжимаюсь от пола. Никаких штанг, а то раздавит меня еще в расцвете сил! (Смеется.) Ходьбой много занимаюсь. А так… Сплю плохо, анализы плохие. Ставлю иногда капельницы с витаминами. Помогает, но это такая кратковременная вещь - ее нельзя делать постоянно...

- А как насчет плохих привычек? Например, вы азартный человек?

- Был. Но сейчас уже нет. Я очень просто бросаю все свои пагубные привычки. Просто говорю: «Не буду!» - и всё. У меня это резко все происходит, в одну секунду. Вышел из казино тогда и принял такое решение: не играю больше!

Немного о любви

- Вы с супругой вместе уже почти двадцать лет. Помните, чем она вас покорила?

- Красотой, добротой и честностью. До сих пор эти качества в ней остаются.

- Влюбились с первого взгляда?

- Моментально! Увидел - и сразу сказал: «Всё! Женюсь!»

- Предложение помните, как сделали?

- Я не делал ей предложения, она мне его сделала. (Смеется.)

- Так мы вам и поверили!

- Основная моя черта - я очень редко вру, очень часто говорю правду, чтобы ложь проскочила. Так что можете доверять моим словам. Она сказала мне: «Давай поженимся, и все будет хорошо». Я сказал: «Давай». Правда, подумал немножко - поженились мы через пару лет после того, как познакомились.

- Сколько вам денег нужно для счастья?

- 100 рублей! А если серьезно - хороший вопрос. Если подумать, то одному человеку, например, не нужно никаких денег для счастья, а лишь стакан воды и свобода. В какой-то определенный момент тебе нужна одна тысяча долларов - и ты будешь абсолютно счастлив, а другому человеку и десяти миллионов мало. Этот процесс зарабатывания денег и их траты - он вечен, поэтому на ваш вопрос: сколько нужно для того, чтобы стать счастливым, - точно никто не ответит. Истинное счастье, как ни крути и как бы банально это ни звучало, - все-таки не в деньгах, честно говоря. Но в них тоже что-то есть: на них можно даже купить кусочек здоровья. Я знал много ребят - в силу того, что у них не было денег, они уходили из этой жизни... Я сожалею, что не успел им помочь…

Космические дети

- Ваша средняя дочь Ева выступает в музыкальной группе «COSMOS girls». Как оцениваете их успехи?

- Пока успехи 50 на 50. Настоящий успех - это нечто другое. Но их группа на правильном пути. Не знаю, что будет дальше, так как сложно предсказать будущее. Но то, что они делают, мне нравится. Нравится, как они работают, как они хотят воплотить свои идеи. Ведь желание работать - это всегда путь к успеху. Есть люди, которые талантливее того или иного человека, но у них нет желания прогрессировать, работать, заниматься. Ведь талант дается на определенное время. Если его не развивать, то он исчезнет.

- Гордитесь детьми?

- Я горжусь тем, что у меня есть такая замечательная семья. Я благодарен жене за это. Она в основном детьми и занимается (у Григория Лепса в этом браке - трое детей: 17-летняя Ева, 12-летняя Николь и девятилетний Иван, от первого брака есть дочь Инга. - Прим. автора). Меня дома, как правило, дней 200-220 не бывает. Поэтому основная забота - на ее плечах. Анна справляется грандиозно, я ею горжусь. Дети у меня хорошие, ведут себя вполне достойно, не позволяют себе лишнего. А будут плохо себя вести - я им головы быстро поотрываю! (Смеется.)

- Дочери с женихами уже знакомят?

- Пока не знакомили. А зачем? Если приведут в дом мужчину - я его выгоню. У него должен быть свой дом. Хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних… (Смеется.)

- Ну а если кто-то из ваших дочерей влюбится в простого парня?

- Значит, приложим максимум усилий, чтобы она его разлюбила. (Смеется.) Ну а если серьезно - буду, конечно, помогать. Детям надо помогать. Тем более что они мало что понимают в большой взрослой жизни. Хотя им кажется, что все знают и понимают. Но мне тоже так казалось в их возрасте. С годами приходит опыт. У меня нет никакого фейс-контроля к избранникам дочерей. Должен быть просто нормальный, достойный человек. Но в это понятие можно вложить столько всего, что даже не рассказать до утра. Настоящий мужчина - честный, искренний, правдивый, любящий, заботливый. По нему видно будет, что он способен на это. Выйти замуж - дело нехитрое, а вот сохранить семью - это уже гораздо сложнее…

- Вы к внукам готовы уже?

- Конечно - как Бог даст. И к правнукам тоже готов. Я вовремя женился: у меня столько времени впереди! Хватит и на правнуков…