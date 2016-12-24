Дело о пропавших «коммунальных» миллионах

Бывший директор обанкроченной ГУК «Юго-Западная» готовится услышать приговор

В Мордовии подходит к развязке громкое уголовное разбирательство по обвинению бывшего руководителя ГУК «Юго-Западная» Виктора Авдеева в причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс». По версии следствия, он изменил в коммунальных расчетках реквизиты получателя услуги, в результате чего собранные с населения деньги «капали» на другой счет. Как итог - почти 12 миллионов рублей пропали, бесследно или нет - выясняет следствие.

Началось все без малого 7 лет назад. 12 декабря 2012 года в Саранске открылась городская управляющая компания с названием «Юго-Западная». Возглавил компанию Виктор Авдеев. Справедливости ради, отметим, что свою деятельность ГУК «Юго-Западная» начала с огромным долгом предшественников, тогда эта сумма составила 37 миллионов рублей. Вот только за 5 лет этот долг не просто не уменьшился, а наоборот - стал больше в несколько раз. Сначала договор на теплоснабжение и поставку горячей воды компания заключила с фирмой «СаранскТеплоТранс», а затем - непосредственно с филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс». Энергетики снабжали теплоресурсами жителей 400 домов. Причем горожане исправно платили по счетам, и миллионы рублей «падали» сразу на счет компании «Т Плюс». В какой-то момент руководитель ГУК «Юго-Западная» Виктор Авдеев решил, что ситуацию следует поменять. Он обратился в «Саранский расчетный центр», и в квитанциях за оплату горячей воды и теплоснабжения появились другие реквизиты получателя платежей - счета ГУКа вместо привычных реквизитов энергетиков. В результате деньги стали поступать на «нужные счета», а «Т Плюс» доставалась лишь их небольшая часть. К слову, в уголовном деле отмечается, что на счет компании Авдеева поступило почти 200 миллионов рублей!

Средства, которые должны были поступить на счет энергетиков, Авдеев распределил между пятью домоуправлениями. В УК «Домоуправление № 17» было перечислено 16,7 млн рублей (директором этой организации является сын Авдеева Олег), УК «Домоуправление № 18» - 13,7 млн рублей, УК «Домоуправление № 19» - 29,7 млн рублей, УК «Домоуправление № 20» - 15,2 млн рублей, УК «Домоуправление № 21» - 11,3 млн рублей.

В августе 2017-го компания «Т Плюс» расторгла с ГУК «Юго-Западная» договор на снабжение теплом и горячей водой из-за просрочки оплаты. Виктор Авдеев в свою очередь попытался добиться признания ГУК «Юго-Западная» банкротом, но это не дало нужного результата, и управляющей компании пришлось выплатить энергетикам 136,8 млн рублей. Еще 50,9 млн с компании Авдеева взыскали судебные приставы. В итоге где-то затерялись 11 миллионов 290 тысяч рублей. Их «Т Плюс» не получила и по сей день. Факт преступной деятельности был выявлен сотрудниками антикоррупционного управления регионального МВД и прокуратуры Ленинского района.

В канун нового, 2018 года в Арбитражный суд все же поступило заявление с просьбой признать банкротом ГУК «Юго-Западная». Компания уже не могла выполнять свои обязательства перед гражданами, ее счета были арестованы. Позже директор дочерней компании «Т Плюс» Елена Чайка скажет, что главной причиной банкротства стало неэффективное управление жилищным фондом, вдобавок в ГУК отсутствовала работа с должниками.

«Если собираемость платежей по другим районам города оставляет 93-96%, то собираемость по «Юго-Западному» ГУКу колебалась от 70 до 77%! Мы неоднократно обращали внимание, что даже при наличии исполнительных листов руководством ГУК «Юго-Западная» предпринимались попытки открытия все новых и новых расчетных счетов! ГУК «Юго-Западная» имела 13 расчетных счетов! Это беспрецедентно! В других управляющих компаниях один расчетный счет. Мы понимаем, что расчетные счета надо содержать, обслуживать. Для чего это делалось? Для увода денег, для уклонения от выполнения решений суда. Мы рассмотрели эту ситуацию. Когда ГУК не может исполнять даже решения суда, уклоняется от их исполнения, заключать соглашение о реструктуризации задолженности - это просто оттягивать процедуру банкротства», - отметила руководитель мордовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Во время следствия правоохранители изучили множество бумаг и допросили не одного свидетеля. О том, что с изменением порядка расчетов тут же возникли проблемы с поступлением денег, в своих показаниях сообщил заместитель директора по безопасности и режиму «Т Плюс» Иван Журавлев.

«По инициативе директора ГУКа Виктора Авдеева деньги за тепло стали поступать на счет управляющей компании. Изначально мы полагали, что «Юго-Западная» будет добросовестно исполнять обязанности по перечислению денег от населения. Население оплачивало 95% от всей суммы за оказанные услуги. Однако после изменения директор ГУКа стал злоупотреблять доверием представителей ПАО «Т Плюс». Он перестал перечислять деньги нашей компании. Долги росли, мы не раз требовали вернуть деньги, уведомляли об этом Авдеева письменно, но он не реагировал. В декабре 2016 года Виктора Викторовича пригласили в офис компании «Т Плюс», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На встрече он заявил, что вопрос об изменении порядка расчетов за тепло и горячую воду является исключительно его решением. Менять его он не собирается, поскольку занимается предпринимательской деятельностью, а значит, сам решает, кому и сколько денег будет перечислять. Для нашей компании это обернулось ущербом на 11 миллионов 290 тысяч рублей.

Мне были предъявлены акты расчетов между ГУК «Юго-Западная» и домоуправлениями с ноября 2016-го по ноябрь 2017 года. Выяснилось, что Авдеев перечислил им больше денег, чем требовалось для выполнения работ по содержанию текущего ремонта. При этом у домоуправлений перед ГУКом уже был долг в 21,8 млн рублей. Этим перечислением денег Авдеев еще больше увеличивал задолженность домоуправлений перед своей компанией. При этом имел возможность перечислить деньги в «Т Плюс» за поставленное тепло и горячую воду, но не сделал этого. Считаю, что он умышленно не перечислял деньги нашей компании».

Виктор Авдеев, со своей стороны, с обвинением не согласен и утверждает, что денег не брал. Его судили почти год, но за это время бывший руководитель управляющей компании, по его признанию, так и не понял, за что.

«С 8 ноября 2016-го по 1 сентября 2017 года ГУК «Юго-Западная» оказывала услуги по управлению 398 многоквартирными домами. Изначально договор на снабжение тепловой энергией и горячей водой был заключен с компанией «СаранскТеплоТранс», а затем с филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс». В связи с изменением законодательства, затрагивающим отношения с ресурсоснабжающими организациями, я давал указание главному бухгалтеру ГУК «Юго-Западная» Королевой подготовить письма для изменения порядка расчета за потребленные услуги с филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс». В письмах мы уведомляли «Саранский расчетный центр», что изменили порядок расчетов населения с филиалом «Т Плюс», то есть с ноября 2016-го деньги населения для ресурсоснабжающей компании поступали на расчетный счет ГУКа», - высказался Виктор Авдеев. При этом он отметил, что после назначения его на должность директора управляющей компании в его обязанности входило не только руководство обществом, но и принятие решений по расходованию денег, поступающих на счет ГУК.

Куда же делись пропавшие 11 миллионов рублей, Авдеев не знает. Но он заверил, что деньги филиалу «Мордовский» ПАО «Т Плюс» вернутся, если: «расплатятся должники ГУКа, в отношении которых возбуждено исполнительное производство. Сейчас долг перед ГУКом составляет 70 миллионов рублей. Мы не раз предлагали «Т Плюс» получить долги компании в счет погашения долга. Однако энергетики так и не согласились. Кроме того, предлагали реструктуризировать долг сроком на 3-5 лет с размером ежемесячного платежа 1,7 миллиона рублей. Первый платеж компанией был сделан. Когда именно? Не помню. Лично я у ПАО «Т Плюс» денег не брал. Вину в совершении преступления не признаю. Деньги я не похищал, у меня не было такой цели. Все средства потрачены на обслуживание ГУКом территории многоквартирных домов, бесперебойную работу общества и уборку снега и наледи с крыш».

Впрочем, о том, что Авдеев похитил деньги, в уголовном деле речь не идет. Обвинение экс-руководителю ГУКа предъявлено по 165-й статье Уголовного кодекса («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»). Наказание в результате доказательства вины может составить лишение свободы сроком до пяти лет с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей. К слову сказать, имущество, арестованное у Авдеева, оценивается примерно в 9 миллионов рублей. Там имеется и дом с баней, и джип, и, разумеется, недвижимость в Саранске, а также самоходная машина и трактор «Беларус».

Точку в этом непростом уголовном деле суд поставит уже совсем скоро, 5 декабря.