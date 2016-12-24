В Саранске проходит церемония старта голосования в рамках фестиваля "Театральное Приволжье"

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29 ноября в 13.00 в Мордовском государственном университете стартовала торжественная церемония старта голосования за лучшую постановку общественного проекта Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». Проект реализуется под патронатом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО И.А. Комарова. Указом Президента РФ 2019 г. был объявлен Годом театра.

Голосование будет проводиться с 13.00 29 ноября до 13.15 30 ноября 2019 года по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43 

Особо обращаем внимание:

1) звонок бесплатный;

2) голосовать за театральные коллективы из своего региона нельзя.

Каждому спектаклю присвоен свой собственный порядковый номер. Уточнить номер понравившегося спектакля можно по этой ссылке: https://vk.com/@theatres.fest-golosovanie?

У студенческих: от 1 до 14. У школьных: от 15 до 28. Голосовать могут только владельцы телефонных номеров, зарегистрированных в одном из регионов Приволжского федерального округа. Голоса, отданные с телефонных номеров территорий, находящихся за пределами ПФО, не учитываются. Один номер – один голос за студенческий и один голос за школьный спектакль. Учитывается голос, отданный при первом звонке. Принимается только звонок. SMS не учитывается. Имена победителей фестиваля станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции на сайте http://театральноеприволжье.рф

Голосование будет проводиться следующим образом:

1) Участник голосования звонит по бесплатному номеру 8-800-350-35-43. Его звонок принимает оператор колл-центра. Оператор информирует, что участник может назвать (набрать) номер спектакля, за который он хочет отдать голос в категории «студенческий спектакль». Участник называет (набирает) номер.

2) Оператор благодарит его и просит назвать (набрать) номер в категории «школьный спектакль».

3) В случае если участник голосования назовет (наберет) оператору колл- центра номер спектакля из своего региона, она попросит назвать (набрать) другой номер. Если участник будет настаивать, оператор извинится и прекратит общение.

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