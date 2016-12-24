Внимание-розыск!

19 ноября 2019 года около 18 часов 20 минут на 272 км автодороги сообщением «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом марки «Хендай». В результате ДТП пассажир автомашины «Лада Калина» от полученных травм скончался.

Сотрудники следственного отдела обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном дорожно-транспортном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8 (8342) 29-90-91 или 02.