Художественная гимнастика

«Народный мэр»
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В спортивном комплексе «Мордовия» состоялись чемпионат и первенство республики. Наряду с местными спортсменками в Саранске выступили юные представительницы Москвы, Звездного городка, Казани и Одинцова. По итогам двух соревновательных дней обладательницами медалей в личном первенстве стали 14 мордовских гимнасток. Имена победителей и призеров - перед вами.
2010 год рождения. 1. Софья Ромозанова. 2. Дарья Лазарева. 3. Ксения Добрышкина. 2009 год рождения. 1. Алина Ярмина. 2. Анастасия Ильина. 3. Тамила Рубцова. 2008 год рождения. 1. Екатерина Макурина. 2. Майя Немтина. 3. Дарья Немойкина. 2005 - 2007 годы рождения. 1. Алина Баринова. 2. Ульяна Корпунова. 3. Жанна Фильченкова. 2004 год рождения и старше. 1. Юлия Юдкина. 2. Анна Сидорова.
В соревнованиях по групповым упражнениям на пьедестал почета поднялись: по 2009 - 2010 годам рождения - команда тренера Елены Масловой (1-е место); по 2008 - 2009 годам рождения - команда «Виктория» Инны Шиловой (2-е место); по 2007 - 2008 годам рождения - команда тренеров Евгении Курбатовой и Веры Кокуриной (3-е место); по 2005 - 2007 годам рождения и старше - команда тренера Елены Масловой (1-е место), команда тренеров Валерии Слесаревой и Веры Кокуриной (2-е место).
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