Дартс

Спорт

В саранском бильярдном клубе «Тихон» прошел девятый тур открытой Дартс-лиги Республики Мордовия. В рамках соревнований также был разыгран «Кубок дружбы» в честь Олеси Цыхмайструк.

Победителями и призерами стали: одиночный разряд «501» - Валентина Сюзюкина («золото»), Владимир Гареев («серебро»), Алексей Музалев и Андрей Слугин («бронза»); «Кубок дружбы» (американский крикет) - Владимир Гареев («бронза»), Валентина Сюзюкина («серебро»), Алексей Музалев и Дмитрий Романов («бронза»).

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