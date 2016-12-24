В саранском бильярдном клубе «Тихон» прошел девятый тур открытой Дартс-лиги Республики Мордовия. В рамках соревнований также был разыгран «Кубок дружбы» в честь Олеси Цыхмайструк.

Победителями и призерами стали: одиночный разряд «501» - Валентина Сюзюкина («золото»), Владимир Гареев («серебро»), Алексей Музалев и Андрей Слугин («бронза»); «Кубок дружбы» (американский крикет) - Владимир Гареев («бронза»), Валентина Сюзюкина («серебро»), Алексей Музалев и Дмитрий Романов («бронза»).