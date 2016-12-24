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ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019/2020
РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура. Первая группа. 21 ноября: ХК «Инсар» - «Олимп» Саранск - 15:2. 23 ноября: ХК «Рузаевка» - ХК «Ковылкино» - 9:2. Вторая группа. 24 ноября: ХК «Атюрьево» - УФСИН Явас - 4:3. Третья группа. 18 ноября: ХК «Белозерье» - ХК «Большие Березники» - 20:0. 25 ноября: ХК «Белозерье» - «Белозерье-2» - 8:2. Четвертая группа. 16 ноября: «Метеор» Саранск - «Динамо» Саранск - 11:1. 19 ноября: ХК «Атяшево» - «Цементник» Комсомольский - 1:4.

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