В БОРЬБЕ ЗА КУБОК ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА

В минувший четверг, 21 ноября, на бордовых беговых дорожках спортивного комплекса «Мордовия» состоялись лично-командный чемпионат и первенство республики по легкой атлетике в закрытых помещениях (для лиц с интеллектуальными нарушениями). «Кубок Евгения Швецова» оспаривали около 200 спортсменов из Саранска, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Краснослободска, Инсара, Дубенок.

Итоги лично-командного зачета подводились по трем возрастным группам. Программа соревнований включала в себя бег на 60, 200, 400 и 800 метров, спортивную ходьбу на 3000 метров, прыжки в длину, прыжки в высоту, а также смешанную комбинированную эстафету 400 х 300 х 200 х 100 метров. В командном зачете победила сборная Краснослободска. Вторую позицию на итоговом подиуме заняли представители Дубенок, третью - главные гости соревнований из Краснодарского края.

Из команды мордовских спортсменов в число призеров в личных состязаниях вошли: среди женщин и девушек - Татьяна Рогожина, Александра Елаева, Татьяна Апряткина, Людмила Сигуева, Алина Емелькина, Евгения Фролова, Наталья Круглова и Диана Тягушева (Краснослободск), Анна Мокшанкина, Анжелика Саминина, Анастасия Пятаева, Ксения Самишева, Кристина Кузьмина и Анастасия Лисенкова (Инсар), Полина Чепурнова (Дубенки), Анастасия Текарева, Алина Дорогайкина и Регина Хохлова (Саранск); среди мужчин и юношей - Максим Васильев, Денис Афроськин, Владислав Афонин, Денис Поляков, Данила Шпажников, Евгений Коновалов, Никита Апряткин, Алексей Чесноков, Данила Устинов, Андрей Штукарев и Николай Савин (Краснослободск), Денис Щербаков, Виталий Карачаров, Александр Кичаткин, Дмитрий Паркин, Григорий Яушкин, Михаил Липатов, Александр Козлов, Александр Рожков и Иван Новиков (Дубенки), Юрий Хуснутдинов (Инсар), Сергей Панфилов, Олег Абрамов, Игорь Грачев, Александр Суринов и Александр Баранов (Саранск).