«РЕЗЕРВ РОССИИ» ВЫСТУПИТ В САРАНСКЕ

26 ноября в столице Мордовии торжественно открылись популярные соревнования «Резерв России» - традиционная арена всероссийского отбора для юных спортсменов со всех уголков страны. На дорожках саранского Дворца водных видов спорта выступят наиболее талантливые пловцы в возрасте от 13 до 18 лет.



Общее количество участников - более 600 человек. Нашу республику в родном 50-метровом бассейне будут представлять 12 спортсменов, занимающихся в специализированной школе РСТЦ «Старт»: Абдурахман Алукаев, Ирина Вертягина, Никита Евдокимов и Дмитрий Сюваткин (воспитанники тренера Татьяны Оксиной), Артем Артаев, Илья Волков, Екатерина Егоркина, Дамир Ипкаев, Александра Пулова и Даниил Самсонов (воспитанники тренера Вячеслава Сибряева), Яна Белявая и Маргарита Гуменчук (воспитанники тренера Елены Граблиной). Вход для зрителей - свободный.