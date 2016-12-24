АРТЕМ МАЛЬЦЕВ ГОТОВ К СТАРТУ НА КУБКЕ МИРА В ФИНЛЯНДИИ

26-летний представитель Комплексной СШОР Артем Мальцев, выступающий по параллельному зачету за Мордовию и Нижегородскую область, показал лучшее время второго дня контрольной тренировки национальной сборной России по лыжным гонкам. Спортсмены-мужчины состязались в финском Рованиеми на дистанции 13 километров (классическим стилем).

Лучшее время - за Мальцевым (32.36.1). Вместе с ним в импровизированную «тройку» вошли 30-летний заслуженный мастер спорта из татарского Зеленодольска Андрей Ларьков (с отставанием в 2,7 секунды от лидера) и 27-летний красноярский динамовец Андрей Мельниченко (с отставанием 12,7). В первый же день контрольной тренировки Мальцев был третьим, Мельниченко - первым (29.47.1, с отрывом в 35 секунд от бронзовой строчки), а вторым - 23-летний муромчанин Иван Якимушкин.

По результатам контрольных тренировок был определен состав сборной страны на первый этап Кубка мира ФИС. В составе национальной команды, естественно, и Артем Мальцев. Старт новому официальному сезону будет дан 29 ноября - на снежных трассах финского горнолыжного курорта Рука, расположенного на возвышенности Рукатунтури (492 метра над уровнем моря). В ближайшую пятницу состоится классический спринт, в субботу - индивидуальная гонка, в воскресенье - персьют свободным стилем.