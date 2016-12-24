С ПРИЦЕЛОМ НА «СОЧИНСКИЙ ОЛИМП»

Где в России жить не худо
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С 21 по 24 ноября на базе отдыха «Изумрудное» в Городецком районе Нижегородской области состоялся первый этап межрегиональных соревнований «Сочинский Олимп». В турнире, носившем характер отбора на всероссийский финал, приняли участие шорт-трекисты республиканской СШОР.
Среди девочек детского возраста в троеборье золотую медаль выиграла Вероника Гришина, а Милана Печникова стала третьей. В соперничестве юношей в данной возрастной категории Матвей Курин по сумме трех дистанций выиграл «серебро». В эстафете среди девочек младшего возраста сборная Мордовии (Анастасия Кузнецова, Анастасия Бондарь и Арина Середа) прибежала к финишу второй. Команда мальчиков (Матвей Клюшников, Егор Ферцев, Артем Фадеев) стала третьей.
В эстафете на дистанции 2000 метров среди девочек детского возраста Милана Печникова, Мария Ширяевой и Вероника Гришина стали вторыми. «Серебром» пополнили свою коллекцию наград и те, кто бежал за эстафетную команду юношей данного возраста (Матвей Курин, Артем Жидков и Николай Сандин). Второй этап в период с 12 по 15 декабря будет принимать Саранск.
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