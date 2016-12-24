УШЛИ С ПОСЛЕДНЕГО МЕСТА

«Мордовия» добыла три очка в Калининграде

Приятный во всех отношениях сюрприз преподнесла своим верным поклонникам главная команда республики в заключительном матче летне-осенней части сезона. Шансы «Мордовии» на победу в Калининграде казались минимальными. Крупное домашнее поражение 0:3 от того же соперника в матче первого круга в совокупности с незавидным турнирным поражением и затянувшейся серией без побед не сулили ничего хорошего. Однако саранская команда сжала волю в кулак, билась за каждый сантиметр поля и в очередной раз посрамила многочисленных критиков, диванных экспертов и виртуозов закулисных интриг.

«БАЛТИКА» Калининград - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 0:2

Голы: 0:1 - Радик Юсупов (59), 0:2 - Александр Ермаков (86).

«Балтика»: Бориско, Маклаков (Глушков, 72), Плопа, Тишкин (к), Наилсон, Альшин, Шаваев, Кашчелан, Кузьмин, Казаев (Чочиев, 67), Аллеф (Маркин, 67). Главный тренер - Евгений Калешин.

ФК «Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Поярков (к), Юсупов, Навлетов, Стрелов, Федак (Ермаков, 76), Хрипков, Орлов, Джумаев (Бояркин, 90), Дворецков (Калиханов, 90+3). И.о. главного тренера - Руслан Мухаметшин.

Предупреждены: Кашчелан, 17, Шаваев, 29, Плопа, 88 - Поярков, 30, Дворецков, 80.

Судьи: Кукуляк (Калуга), Елеференко (Москва), Ковалев (Реутов).

Делегат ФНЛ: Юрий Кузнецов (Москва).

Инспектор: Михаил Веселовский (Владимирская область).

23 ноября. Калининград. Стадион «Калининград». 5473 зрителя.

26-летний Радик Юсупов, да недавнего времени не имевший результативных действий в матчах за основной состав родного клуба, в последних четырех поединках изловчился забить трижды. Причем к каждому из трех голов в его исполнении приводили угловые удары. Болельщиков «Торпедо» и «Балтики» защитник-гренадер огорчил, поражая цель головой. В домашней игре с «черно-белыми» его ассистентом выступил Рустем Мухаметшин, в гостевом противостоянии с «моряками» - подтянувшийся из лазарета Антон Орлов. Порадовал дебютным голом за «Мордовию» и еще один доморощенный футболист - 18-летний Александр Ермаков. И здесь, как говорится, особые аплодисменты! Тем более что после этого гола стало окончательно ясно, кто покинет янтарный край со щитом, а кому суждено смириться с реваншем соперника.

Отдельно отметим, что выезд в Калининград предварял просмотровый матч, организованный футбольным клубом «Мордовия» в рамках сотрудничества с главной футбольной школой республики. Возможность проявить себя была предоставлена молодым местным воспитанникам - всем, кто постепенно подходит к выпускному этапу и подает определенные надежды. Ряд игроков был более старшего возраста, но в желании показать себя им также не отказали. Например, Алексею Чубукину, выступавшему за наш дубль в молодежном первенстве России (когда «Мордовия» играла в Премьер-лиге), а затем - за пензенский «Зенит» и ФК «Луки-Энергия» (в ПФЛ). Вместе с ним свои лучшие качества продемонстрировал Лука Звиададзе - один из трех грузинских легионеров, которых «Мордовии» так и не удалось заявить по ходу сезона (ввиду закрытия трансферного окна). Товарищеский, по большому счету, поединок изобиловал на редкость красивыми голами. В частности, тот же Чубукин зарядил со штрафного так, что позавидовали бы испытанные мастера (дремавший в паутине верхнего угла ворот паук наверняка не выжил). Примечателен и тот факт, что пробить 19-летнего вратаря Николая Новикова, вернувшегося в родные края из школы «Чертаново», так никому и не удалось.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Руслан МУХАМЕТШИН, и.о. главного тренера ФК «Мордовия»:

- Что сказать?! Мы долго шли к этой победе. Прекрасно понимали, что со всеми можно играть. Потому что ярко выраженного лидера в ФНЛ нет. Считаю, мы заслуженно победили. Хорошо сыграли в обороне. Хорошо контролировали темп игры, ее развитие. Наряду с этим у нас были хорошие выбегания в контратаки.

- Можно ли сказать, что «Мордовии» в этот раз сильно повезло? Все-таки «Балтика» нанесла гораздо больше ударов по воротам. По данному показателю - 16:5 в пользу хозяев.

- Может, тогда вы зайдете в раздевалку и скажете нашим ребятам, что им сегодня повезло?! Вы обратили внимание, какие это были удары? Куда они были направлены?! По верхним рядам? Или в руки вратарю? На мой взгляд, действительно голевой шанс у «Балтики» был всего один. Тогда, когда ваш форвард не попал по мячу, находясь в идеальной позиции для удара. Чего-то другого мы создать не позволили.

- В первом тайме так называемый автобус «Мордовии» был на высоте, но контратак почти не было, во втором тайме - наоборот, атакующие действия выглядели агрессивнее. Согласны с этим?

- Наверное, это зависело больше не от нас. В первом тайме у нас тоже были быстрые атаки. «Балтика» сама виновата, что просела после перерыва. Мы оба тайма провели одинаково. Хотя в концовке, после двух замен с упором на атаку, нам стало намного тяжелее.

Евгений КАЛЕШИН, главный тренер «Балтики»:

- Думаю, что мы не заслуживали этого поражения. То качество игры, которое мы показали, должно было воплотиться в голы. Но подвела реализация, и соперник нас за это наказал. При этом хочу поздравить «Мордовию» с победой. Потому что они бились, сражались, ждали своего шанса и дождались его. Молодцы! Тем более в Саранске сейчас работает молодой тренер. И для него эта победа вдвойне важна. Системную ошибку в игре «Балтики» по горячим следам выявить сложно. Возможно, это стандарты. Мы очень много в последнее время пропустили именно со стандартов. Предстоит понять, как решить эту проблему. Но скажу так: работать с этой командой - одно удовольствие. Тот прогресс, которого мы добились, сложно отрицать. Надо понимать, что весной тот же состав вылетел из ФНЛ по спортивному принципу. Сейчас же есть надежда, что нам под силу борьба за ведущие позиции в лиге. За всем этим стоит большой труд - со стороны не только футболистов, но и руководителей клуба, тренеров команды. И я верю, что рано или поздно мы обязательно получим то, что заслуживаем. Будем продолжать идти вперед на всех направлениях своей деятельности.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 25-го тура. 23 ноября: «Спартак-2» - «Авангард» - 1:1 (Руденко, 69 - Гоцук, 18), «Чайка» - ФК «Армавир» - 1:0 (Безденежных, 45+1-пен.), «Шинник» - «Текстильщик» - 3:0 (Самодин, 38, Низамутдинов, 72-пен., Олейников, 86), «Нефтехимик» - «Енисей» - 1:0 (Уридия, 66), «Ротор» - «Томь» - 2:0 (Байрыев, 20, Муллин, 85; на 33-й минуте Султонов не реализовал пенальти), «Чертаново» - «СКА-Хабаровск» - 1:0 (Витюгов, 73-пен.), «Факел» - ФК «Нижний Новгород» - 0:2 (Голышев, 73, Ставпец, 77), «Краснодар-2» - ФК «Химки» - 2:2 (Сергеев, 35, Григорян, 41 - Умаев, 24, К. Алиев, 85), «Балтика» - ФК «Мордовия» - 0:2 (Юсупов, 59, Ермаков, 86), «Торпедо» - «Луч» - 0:2 (Саламатов, 46, С. Алиев, 70).



БОМБАРДИРЫ: 13 (1 пен.) - Иван Сергеев («Торпедо»), 13 (2 пен.) - Александр Руденко («Спартак-2»), 11 (2 пен.) - Денис Макаров («Нефтехимик»), 10 - Мераби Уридия («Нефтехимик»), 10 (3 пен.) - Герман Онугха («Краснодар-2»), 9 - Сергей Самодин («Шинник»), Владислав Сарвели («Чертаново»), 9 (3 пен.) - Михаил Маркин («Балтика»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), 9 (5 пен.) - Мухаммад Султонов («Ротор»).

Просмотровый матч для местных воспитанников

«КОМАНДА БЕЛЫХ» - «КОМАНДА СИНИХ» - 0:5

Голы: 0:1 - Дмитрий Купцов (38), 0:2 - Лука Звиададзе (44), 0:3 - Алексей Чубукин (51), 0:4 - Владислав Абрамов (77), 0:5 - Ярослав Антонов (82).

«Команда белых»: Максим Айсин (2003), Гарегин Асланян (2003), Данила Калиханов (2001), Никита Снадин (2003), Данила Шаталин (2004), Владислав Поляков (2003), Илья Мухин (2001), Артем Сарычев (к) (2000), Данила Афанасьев (2001), Николай Бояркин (2001), Герман Поветкин (2001). На замену выходили: Кирилл Ноздрин (вр) (2004), Сергей Шмаков (2001), Тимур Чемарин (1999), Артем Воронцов (2003).

«Команда синих»: Николай Новиков (2000), Алексей Чубукин (1995), Сергей Воропаев (2002), Андрей Юдин (2002), Михаил Мишунин (2002), Максим Гололобов (к) (2002), Лука Звиададзе (1999), Дмитрий Купцов (2002), Владислав Абрамов (2001), Кирилл Иркаев (2002), Олег Курбатов (2002). На замену выходили: Булат Юсупов (2002), Никита Саушкин (2002), Зуфар Шафеев (2002), Руслан Асаинов (2002), Рашид Базеев (2002), Илья Киселев (2002), Ярослав Антонов (2002), Георгий Макаров (2002).

Судьи: Евгений Буланов, Артем Харчевников, Александр Беспалов (все - Саранск).

19 ноября. Саранск. Стадион «Старт» (главное поле).