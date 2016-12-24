Звездный бал - начало всех начал

Сестра Тимати, дочь Меладзе, внучки Боярского и Черномырдина стали светскими персонами

Уже в девятый раз в столице состоялось одно из самых красивых и торжественных мероприятий - ежегодный «Бал дебютанток». На этом балу впервые выходят в свет юные наследницы именитых фамилий. Каждая из них несколько месяцев готовится к торжеству: выбирает наряд и аксессуары, разучивает бальные танцы и светские манеры. Среди дебютанток в этот раз были представительницы семей Михаила Боярского, Виктора Черномырдина, Валерия Меладзе и многих других.

13 счастливиц

Среди гостей бала были и те, кто уже выходил на этот паркет: нынешнее мероприятие посетили дебютантки прошлых лет Устинья Малинина вместе со своим знаменитым отцом Александром Малининым, Саша Стриженова с мамой Екатериной и папой Александром, Мария Кончаловская с мамой Любовью Толкалиной, дочь Тины Канделаки Мелания со своей мамой и многие другие. Среди гостей была и Алеся Кафельникова. Модель и дочь знаменитого теннисиста своим появлением и цветущим видом в очередной раз доказала, что употребление запрещенных веществ и скандалы остались далеко в прошлом.

Все гости, соответствуя дресс-коду, старались выбрать адекватные вечерние наряды: платья в пол, смокинги. Но самой яркой и запоминающейся стала в этом году Яна Рудковская. Для бала она выбрала светлое платье с огромным шлейфом, расшитым золотыми нитками. На вечере она была с сыном Сашей.

Но все же главными в этот вечер были не звездные гости, а юные дебютантки. Всего их было 13. Отдельно расскажем о самых известных из них.

Девушка и дедушка

Среди дебютанток бала - старшая внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан Екатерина. Поддержать девушку пришли ее папа Сергей и мама Екатерина - и, конечно, бабушка с дедушкой тоже были рядом.

Катерина учится на третьем курсе факультета экранных искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Иногда вместе со своими звездными родными посещает различные светские мероприятия. По признанию самой дебютантки, она мечтает связать свою жизнь с музыкой.

- Пока Катерина не просила ей помочь с этим видом искусства, - признался ее знаменитый дедушка. - Но не исключено, что со временем она поменяет свой принцип, и пение останется просто как хобби...

Кстати, у внучки Боярского очень много общего с дедушкой: Катя, например, как и он, болеет за футбольный клуб «Зенит», и они вместе ходят на матчи.

Спой, папа, мне…

16-летняя Арина - дочь Валерия Меладзе - уже была на этом балу, но в составе «группы поддержки» старших сестер Инги и Софии, которые в разные годы тоже дебютировали на этом мероприятии. Звездного папы в этот вечер рядом с дочерями и бывшей супругой Ириной не было - Валерий Меладзе находится в гастрольном туре, но по телефону пожелал Арине удачи и поздравил с возможностью быть участницей бала. Сама дебютантка немного волновалась, так как перед мероприятием простудилась. Впрочем, никто из гостей этого не заметил.

Девушка в следующем году оканчивает школу и свою будущую профессию не собирается связывать с музыкой или шоу-бизнесом: Арина хочет поступить на педиатрический факультет в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, а в мечтах и планах - открытие собственной частной клиники.

Дочка из-за океана

Телеведущая Юлия Бордовских была на балу со своей 20-летней дочерью Марией. К мероприятию девушка подготовилась за неделю - на столько времени она прилетела из Нью-Йорка, где учится в Школе искусств на отделении фотографии. Мысли дебютантки полностью занимает учеба, и даже свободное время, по ее признанию, она проводит в стенах университета, где в специальной комнате проявляет пленки (да, девушка любит снимать не на цифровые аппараты).

Юлия Бордовских по праву может гордиться своей дочерью - Мария, кроме учебы, занимается еще и благотворительностью: помогает одной из международных организаций, которая поддерживает людей с аутизмом и синдромом Дауна.

Премьера внучки премьера

Бывшего премьер-министра России и посла в Украине Виктора Черномырдина помнят многие жители нашей страны, а его знаменитая фраза: «Хотели как лучше, а получилось как всегда» - уже стала фактически русской народной пословицей. В этот день на балу дебютировала внучка Виктора Степановича Анастасия.

21-летняя девушка знаменитого деда, который никогда за словом в карман не лез, оказалась довольно скромной и немного волновалась перед началом торжества. В качестве поддержки сегодня с ней пришли ее родители - Андрей и Наталья Черномырдины.

- Если бы дедушка был жив (Виктора Черномырдина не стало девять лет назад - прим. автора), то он бы ни за что не пропустил мой бал - он был абсолютно семейным человеком, - рассказала Настя. - Мне иногда его очень не хватает, скучаю по нему. Мне часто говорят, что я похожа на него не только внешне, но и характером…

Анастасия Черномырдина учится на третьем курсе философского факультета МГУ по программе «Прагматика и менеджмент культуры» и параллельно - на четвертом курсе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Не рэпом единым

На балу появился и рэпер Тимати вместе со своей супругой Анастасией Решетовой. Буквально месяц назад у пары родился сын Ратмир, и для Насти это был первый выход в свет после родов. Музыкант приехал на мероприятие, чтобы поддержать свою младшую сводную сестру - 16-летнюю Анну Юнусову (у молодых людей один отец - бизнесмен Ильдар Юнусов).

Аня с нетерпением ждала появления брата и с удовольствием рассказала, что уже успела понянчиться со своим маленьким племянником. Девушка учится в десятом классе и хочет связать свою жизнь с азиатским искусством. Среди ее музыкальных предпочтений, конечно же, есть и песни Тимати. Правда, девушка старается всем напомнить, что сначала она - Аня Юнусова, а уже потом сестра Тимати.

Спиваковы правят бал

Начало бала было ознаменовано вальсом из «Сибирского цирюльника» в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова. Затем Сати Спивакова, которой в этом году выпала роль распорядительницы бала, поприветствовала гостей и пригласила дебютанток на паркет.

Первым был исполнен вальс из балета «Коппелия» Лео Делиба, следом за ним дебютантки со своими партнерами - артистами Большого театра - вышли на полонез Римского-Корсакова из оперы «Ночь перед Рождеством».

В финале дебютантки вышли на танец под руку со своими отцами, приглашая тем самым на паркет всех гостей бала!