Пространство спортивной среды НТМ

«Спортивная редакция» - это цикл передач телеканала НТМ о спорте, который выходит в эфир каждую среду и состоит из трёх блоков: «Спортивная среда c Натальей Макаровой», «Спортивная тема с Ириной Семёновой» и «Это не сложно?..».

- Каждую неделю мы собираем самые оперативные и актуальные новости в мире спорта, приглашаем гостей и экспертов, с которыми обсуждаем спортивные события, и стараемся сделать спортивную картину региона более расширенной и доступной для зрителя любой возрастной категории, - рассказывает автор первого из проектов Наталья Макарова. - «Спортивная среда» - программа, в которой главные герои - спортсмены, тренеры, знакомящие зрителя со своим видом спорта и рассказывающие о его преимуществах. Кроме того, у нас там есть интересные рубрики, позволяющие зрителю узнать о спорте еще больше. «Фонетика спорта» знакомит с терминами, которые комментаторы используют в своей работе, касающейся того или иного вида спорта. Рубрика «Знай наших» обращена к гостю программы: ему нужно отгадать известных российских спортсменов, и практика показывает, что в большинстве случаев это 100% результат! Что не может не радовать. А вот в рубрике «Экспресс-прогноз» пока ни ведущей, ни гостю не удалось верно предсказать исход футбольных матчей... И подытоживает программу рубрика «Спортобзор-13». Здесь мы рассказываем обо всех спортивных событиях, в которых приняли участие спортсмены нашего региона за прошедшую с последнего выпуска передачи неделю.

А вот программа «Это не сложно?..» совсем о другом, - продолжает Наталья. - В ней ведущая пробует себя в разных видах спорта. Среди уже ею успешно освоенных: фигурное катание, хоккей, карате, бильярд и теннис!

Признаюсь, тяжелее всего было в роли хоккейного вратаря. Во-первых, экипировка весит больше 25 кг (что совсем не легко для девушки моей субтильной комплекции!), во-вторых, при этом весе нужно быстро передвигаться в площади ворот в особой стойке: на полусогнутых ногах и умудряться не терять концентрацию, а в-третьих, - отбивать шайбы, которые летят просто с неимоверной скоростью!

Но, несмотря на все сложности, профессионал своего дела - тренер СШОР по хоккею РМ Александр Возмищев взял на себя ответственность за час обучить меня вратарскому мастерству. Буду честна: во время тренировочного процесса мне пришлось не сладко, мало того что нужно было выполнять сразу несколько упражнений одновременно, так еще приходилось падать на лёд, - смеётся, вспоминая эту тренировку, Наталья. - Но падать - это ладно, а вот встать было очень большой проблемой. Александру приходилось меня поднимать. Со стороны все выглядело и смешно, и нелепо. Мы с оператором даже пошутили, что было бы правильно, если бы по ходу хоккейного матча, после каждого падения вратаря, на лёд выбегал бы специально обученный человек и поднимал его.

Но, несмотря на все трудности и то, что хоккейные ворота я защищала впервые в своей жизни, после тренировки смогла отбить пару шайб! - хвастается Наталья. - Но пропустила в разы больше, и всё из-за невнимательности и неумения кататься на коньках спиной вперед. Поэтому, подводя итог, честно признаюсь: хоккей - это сложно!..

«Спортивная тема» - цикл интервью, в котором журналист НТМ Ирина Семенова в диалоге с гостями рассказывает о развитии спорта в Мордовии и за её пределами. Ее собеседники - спортсмены, тренеры, руководители спортивных школ и федераций и многие другие интересные люди, чья деятельность, так или иначе, связана со спортом. В каждом выпуске освещаются самые яркие спортивные события, а также раскрываются различные направления: от студенческого и паралимпийского спорта до инновационных процессов в спортивной сфере. «Основная идея программы, - говорит Ирина, - в раскрытии той или иной проблемы, ситуации через выражение мнений конкретных людей. Так, например, о чемпионате мира по футболу и матчах Российской Премьер-лиги зритель мог узнать больше из беседы со старшим стюардом «Мордовия Арены» Еленой Великановой, а о проведении в Саранске II этапа Кубка России по фигурному катанию - в интервью с тренером СШОР по фигурному катанию Мордовии Еленой Леонтьевой».

У журналистов Народного телевидения Мордовии еще много идей и задумок, связанных с разработкой такой актуальной для зрителей республики темы, как спортивная жизнь нашего региона. В рамках бурно развивающегося вещания НТМ им еще будет что предложить своей растущей аудитории!

Спортивная редакция выпускает свои передачи в эфир телеканала НТМ каждую среду в 21.30.



