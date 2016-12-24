Меткость вне закона

Репортер

В Рузаевке мужчина лишил сожительницу глаза броском ножа

Этот резонансный случай произошел в городе железнодорожников на прошлой неделе. По данным МВД региона, 42-летняя местная жительница была доставлена в больницу с проникающим ранением правого глаза. Правоохранителям удалось выяснить, что это ранение нанес своей сожительнице 46-летний кавалер. Причиной тому стала ссора, возникшая на почве ревности, помноженная на приличное количество выпитого алкоголя.

В результате женщина получила тяжелый вред здоровью и утратила возможность видеть поврежденным глазом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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