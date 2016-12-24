С легким паром!

В Мордовии любитель «покурить» хранил 4 килограмма марихуаны в бане.

Как сообщает МВД по РМ, 33-летний житель Саранска купил в сети Интернет семена конопли. Затем самостоятельно вырастил и собрал наркоурожай. Высушенное растение мужчина измельчил и хранил для личного потребления. В жилище и бане задержанного оперативники обнаружили и изъяли 4 килограмма 687 граммов марихуаны. Теперь за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотика житель Саранска может отправиться в колонию на 10 лет.