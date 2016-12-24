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Он вывез ее в лес, переломал ноги, чтоб не убежала, и трижды воткнул в грудь нож. Невзирая на все издевательства, она смогла выжить
Это не описание эпизода из фильма ужасов - это реальная история, которая произошла с жительницей Иркутской области. 29-летняя Татьяна Боркина и 31-летний Максим Климов встречались с 2016 года.
«Сначала все складывалось хорошо, он заботился обо мне, нам всегда было о чем поговорить, - рассказывает Татьяна. - Стали жить в квартире, которую мне купили родители, вместе воспитывали моего 6-летнего сына. Знакомые меня предупреждали, чтобы была осторожнее - мол, не зря же от него бывшая жена уехала в другой город. Я тогда и не подозревала, что Максим вспыльчивый и агрессивный. А через год начались скандалы и побои. Бросался на меня с бешенством в глазах, очень страшно было. Мы расходились».
В ноябре кавалер в очередной раз пожаловал с предложением о восстановлении отношений, но услышал отказ. И тогда он решился на дикое преступление.
«Я шла домой, на центральной дороге он встретил меня на машине. Угрозами заставил сесть в машину, затем вывез в лес, где бил по ногам и по голове. Потом он сходил в машину и взял ножик. Велел мне ложиться на землю. Я сказала: «Максим, хватит. Я все поняла, прости меня. Я была не права». Но он ответил: «Нет, от любви до ненависти один шаг. Или я тебя сейчас добиваю битой, или я тебя добью ножом». Когда я легла на землю, он приложил к груди нож и вкрутил его. Когда он увидел, что я еще жива, сказал: «Какая ты живучая!». Третий раз он провернул нож с такой силой, что я начала терять сознание. Он вытер о мою одежду нож и, сказав «прощай», переступил через меня и уехал», - рассказала о случившемся Татьяна.
Женщина пролежала с пробитым легким в луже собственной крови в лесу еще около 15 минут. Как рассказала сама Татьяна, она все боялась, что душегуб может вернуться. Но спустя какое-то время поняла, что он скрылся, и поползла к дороге. Проезжая часть располагалась от места происшествия примерно в 300 метрах. Там пострадавшую подобрал случайно проезжавший житель города и отвез в больницу. Женщина провела в коме несколько дней, а когда очнулась - призналась, что угрозы сыпались не только в ее адрес, Климов угрожал малолетнему сыну Татьяны, а также ее матери. Девушка не раз обращалась в полицию с жалобами на побои, однако дебошира не «закрывали».
Жителя города Железногорск-Илимский Максима Климова суд заключил под стражу на 2 месяца. На него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 - покушение на убийство.
«Умысел обвиняемого не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, так как женщине своевременно была оказана медицинская помощь», - отметили в Следственном комитете.
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