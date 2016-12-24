Тонны «синтетики» и миллиардные обороты

В подмосковном Серпухове полицейские ликвидировали крупнейшую нарколабораторию, снабжавшую «товаром» все Поволжье

Правоохранительные органы выявили и ликвидировали в подмосковном Серпухове крупнейшую наркотическую лабораторию в стране. Бывшее фермерское хозяйство площадью около четырех гектаров превратилось в целое наркопредприятие. В ходе спецоперации удалось изъять более 100 килограммов готового наркотика в кристаллизованной форме, полторы тонны в жидком виде, четыре тонны химических реактивов и более 600 килограммов прекурсоров. Отсюда «товар» растекался по всей России, включая и поволжские регионы.

Наркодельцы изготавливали запрещенные вещества в промышленных масштабах - в месяц производство «синтетики» доходило до полутора тонн. Эту ситуацию прокомментировала представитель МВД России Ирина Волк: «В момент появления оперативников полным ходом шёл процесс изготовления «синтетики». В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определённые ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались по мелким и крупным партиям».

Наркодилеры не просто позаботились о производстве - они оборудовали в ангаре специальное помещение для выращивания синтетических кристаллов, выделили место для хранения готовой продукции и даже обустроили офис, где вели подробную документацию. Реализация «товара» осуществлялась через даркнет, при этом сбытчики и клиенты общались с помощью кодовых слов. Поставки осуществлялись по всей стране, при этом наркодилеры торговали не только готовыми «солями», но и прекурсорами.

«Данная группировка действовала по чётко выстроенной криминальной схеме - от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещённый в теневом сегменте Интернета. Участники данной группы также предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях», - отметила Ирина Волк.

С торговлей наркотой по Интернету все чаще сталкиваются и правоохранительные органы Мордовии. На территории республики было выявлено и ликвидировано уже несколько таких сетевых площадок по реализации всевозможной «дури». Заметим, что в этом отношении Мордовия выглядит заметно благополучней соседних регионов. По данным МВД по РМ, например, в Пензенской области функционируют 11 активных интернет-магазинов и 155 постоянно действующих интернет-площадок по продаже наркотических средств. В Ульяновской области 12 активных интернет-магазинов, постоянно работающих - 170. В Республике Чувашия 15 активных, постоянно работают 160. И все эти магазины снабжают товаром такие нарколаборатории, как выявленная на днях в подмосковном Серпухове.

Там, кстати, производством наркотика занимались в основном нелегальные мигранты. В лаборатории были задержаны три человека, все они - граждане Украины. По версии оперативников, двое из них отвечали за технологический процесс производства, а третий выполнял роль поставщика. Предполагаемый организатор нарколаборатории также был задержан полицейскими. Возбуждены уголовные дела, злоумышленникам грозит лишение свободы от 15 лет до пожизненного срока.

К слову, вслед за серпуховской наркобригадой оперативники накрыли крупное производство «синтетики» и в Ленинградской области. В помещении ангара были обнаружены тонны (!) прекурсоров, полуфабрикатов и уже готового наркотика. Незаконный оборот от реализации готовой продукции мог принести наркоторговцам около 7 миллиардов рублей. Кроме того, полицейскими были изъяты 4 реактора для химического синтеза, две грузовые машины и автопогрузчик. Задержаны трое предполагаемых участников наркобизнеса.

Анастасия ЦИЛИГИНА