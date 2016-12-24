Приближается срок уплаты имущественных налогов за 2018 год

Петр Тултаев: «Люди верно все подмечают!»
Мэр Саранска проинспектировал городские строительные объекты и определил место для размещения катка в «Юбилейном»
2 декабря - срок уплаты имущественных налогов за 2018 год: земельного, транспортного и налога на имущество.
Собственники квартир, комнат, домов, участков и транспортных средств платят их на основании налоговых уведомлений. Эти документы рассылает налоговая инспекция по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Кроме трех имущественных налогов в уведомлении может быть указан налог на доходы, который не смог удержать налоговый агент.
С 2019 года вместе с уведомлением больше не присылают заполненные квитанции. Теперь там указаны только реквизиты для перечисления.
Заплатить налоги за 5 минут и не выходя из дома можно через сервис «Уплата налогов и пошлин»:
- единым налоговым платежом. Единый налоговый платеж позволяет одной суммой перечислить денежные средства в счет уплаты имущественных налогов, в том числе авансом до наступления срока уплаты. Последующее зачисление денег в бюджет будет происходить в режиме «налогового автомата» последовательно, начиная с недоимки (задолженности по пеням и процентам) с меньшей суммой. В случае отсутствия недоимки и задолженности зачет проводится в счет предстоящих платежей, также начиная с начисления с меньшей суммой, в установленные сроки уплаты налогов;
- по индексу документа. Укажите индекс документа в специальном поле. Он находится в таблице со штрих-кодами под данными о каждом налоге. Реквизиты заполняются автоматически - останется только подтвердить платеж;
- с заполнением всех платежных реквизитов документа. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией и подсказками, которые предлагает сервис при заполнении платежного документа.
Пользователи личного кабинета налогоплательщика могут заплатить налоги через сервис, выбрав онлайн-оплату или сформировав платежный документ для последующей печати и оплаты через банк.
Налогоплательщики, у которых нет личного кабинета, получают налоговые уведомления по почте. Если уведомление до сих пор не получено, следует обратиться в любую налоговую инспекцию.
Мэр Саранска проинспектировал городские строительные объекты и определил место для размещения катка в «Юбилейном»
Мордовия оказалась в лидерах по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни
Светотехнические перспективы Мордовии на Африканском континенте отмечены на федеральном уровне
На этой неделе будут определены победители фестиваля «Театральное Приволжье», в финал которого вышли спектакли двух коллективов...
Мероприятия, посвященные Дню народного единства, начались в Мордовии с благодатных молебнов в православных храмах - государственный праздник...
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой мошенников
«Мэрская суббота» в Полянках разрешила вопрос работы автобуса. И не только
В Мордовии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта с 17 октября по 6 ноября проводят акцию «Дорога в школу». На...
Петр Тултаев встретился с собственниками земельных участков в рп. Николаевка
Устроители подпольных казино в Саранске пойдут под суд