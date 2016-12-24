Звездный час Яны Карповой

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На всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда» Мордовию представит выпускница Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова Яна Карпова.
Яна Карпова активно выступала на региональных фестивалях и концертах с юных лет. На данный момент 20-летняя вокалистка продолжает свое образование на факультете эстрадно-джазового пения Московского института современного искусства, совмещая учебу с работой артистом во Дворце культуры городского округа Саранск и активной концертной деятельностью в составе фольклорного ансамбля «Торама». С ансамблем Яна много гастролировала в России и за границей, выступала на разных концертных площадках, в том числе на Красной площади в Москве. И теперь участие в музыкальном состязании всероссийского уровня станет следующей ступенью в карьере молодой и талантливой исполнительницы.
Основная цель всероссийского конкурса «Новая Звезда» - продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдаленных регионов нашей большой страны, показать уникальность и самобытную красоту разных уголков России. Поэтому, согласно концепции конкурса, выступление каждого из участников сопровождается 40-секундным роликом, видеооткрыткой, рассказывающей о конкурсанте и крае, который он представляет.
Стоит отметить, что «Новая Звезда» - это первый в истории музыкальный конкурс, в котором представлены все 85 регионов России. Среди участников - сольные исполнители, дуэты и вокально-инструментальные группы. Авторитетное жюри - уже состоявшиеся музыканты разных поколений и музыкальных направлений - оценивает участников за их вокальные данные, артистичность и оригинальность. Председатель жюри - Максим Исаакович Дунаевский.
В финале проекта будут выбраны два победителя: один - по мнению жюри - знаменитых экспертов в области музыки, а второй - по результатам масштабного голосования телезрителей.
В качестве награды победителям «Новой Звезды» будут выделены средства на профессиональное продвижение. Все этапы музыкального конкурса транслируются в эфире телеканала «Звезда».
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