Президент Бурунди и генеральный директор «Лисмы» обсудили перспективы развития сотрудничества

В понедельник Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза принял в своей резиденции в городе Бужумбура председателя совета директоров светотехнической компании «TLLINNO» («Tanganyika Lisma Lighting Innovation» - дочерняя структура завода «Лисма) Игоря Константинова.

В ходе первой за все время сотрудничества личной встречи были рассмотрены перспективы реализации договорённостей, заключенных в рамках недавнего саммита и экономического форума «Россия-Африка». Напомним, что в октябре в Сочи был подписан меморандум, предусматривающий открытие производства стеклянной тары в Бурунди и создание нового объединения под названием «Delta Glass Africa» (DGA). По предварительным оценкам, мощность этого предприятия составит около 30 тонн стеклянных изделий в сутки, а объемы инвестиций превысят 15 миллионов долларов США. Инвесторами станут банковские и бизнес-структуры Бурунди.

Выразив признательность главе Бурунди за постоянную поддержку со стороны властных структур этого африканского государства, Игорь Константинов сообщил, что сейчас проект стеклянной тары находится в стадии разработки дорожной карты. Речь зашла и о дальнейших планах развития светотехнического сегмента, в частности - о закупке у «Лисмы» второй очереди оборудования, что позволит значительно увеличить объемы выпуска источников света. Кроме того, на встрече было объявлено о готовности светотехнического производства «TLLINNO» передать в дар местным школам и больницам 10 тысяч ламп.

Пьер Нкурунзиза в ответ заявил, что Бурунди «нашла в лице российских партнеров надежных друзей и единомышленников, заинтересованных в укреплении экономики и промышленного потенциала страны». Дав высокую оценку деятельности «TLLINNO», он выразил уверенность в том, что продукция компании будет востребована на всем восточноафриканском рынке. «И, конечно же, мы возлагаем большие надежды на новый проект по производству стеклотары, который выведет сотрудничество с Россией на новый уровень», - подчеркнул Президент Бурунди.



