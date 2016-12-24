В Мордовии открывается филиал Российского исторического общества

26 ноября в Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева состоялось учредительное заседание отделения Российского исторического общества в Республике Мордовия. Предварительно, 8 июля текущего года, инициативная группа ходатайствовала в данную организацию с просьбой открыть в Саранске региональное отделение РОИ.

«На должность руководителя мордовского отделения Российского исторического общества рекомендован директор Историко-социологического института Николай Арсентьев, - рассказал журналистам ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин. - В рамках заседания состоялся очень заинтересованный разговор. Обсуждались вопросы о взаимодействии Российского исторического общества с Мордовией, был рассмотрен план работы отделения на предстоящий 2020 год. Поступили предложения относительно того, как нам выстраивать отношения и как организовать работу - для того чтобы выйти на еще более качественный уровень».

В мероприятии принимали участие член правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля (Государственный литературный музей) Дмитрий Бак.

«Российское исторического общество - организация, воссозданная как ассоциация, занимающаяся изучением и популяцией истории, - пояснил Константин Могилевский. - В силу того, что произошло объединение нескольких организаций, создался такой бренд. Мы настроены сделать нашу эмблему настоящим знаком качества, чтобы, видя его, люди понимали, что в исследованиях нет никакой выдумки и дилетантизма, что все предельно серьезно, что перед ними качественное историческое знание».

Было также отмечено, что на данный момент функционирует 52 региональных отделения, и ни одно из них не создавалось по указке сверху. Созданные отделения зародились и ведут свою деятельность исключительно по собственной инициативе, которую поддерживают в Российском историческом обществе.

«Сегодня мы хотели послушать наших мордовских коллег для того, чтобы доложить обо всем на президиуме Российского исторического общества, где будет принято окончательное решение, - отметил Константин Могилевский. - Создание регионального отделения дает импульс исторического просвещения даже там, где с этим, как и в Мордовии, все в порядке. Не хотел бы загадывать вперед и говорить о конкурсах. Но мы будем ждать хорошо проработанные заявки из Мордовии. И, конечно же, желаем мордовским историкам только победы».

Константин Могилевский посоветовал обратить внимание на всероссийский конкурс «История в школе: традиции и новации», который разработан, проводится и финансируется фондом «История Отечества» совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация учителей истории и обществознания».

«В этом году конкурс прошел в четвертый раз, - отметил Константин Ильич. - В результате многоступенчатого отбора в российской столице соберутся учителя с наиболее интересными проектами. В очном отборе они поспорят за приличные премии, которые министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева назвала «нобелевской премией в области истории». Ждем на этом конкурсе учителей из Мордовии, а также краеведов, работающих с молодежью, - для них в 2020 году тоже будет свой конкурс, который ранее проводился в пилотном режиме и показал достойные результаты».

Мария ЕРИНА, фото Юрия ГЛЕБОВА