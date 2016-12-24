Главе Мордовии представили вновь назначенного Рузаевского транспортного прокурора

Глава Мордовии Владимир Волков 25 ноября провел рабочую встречу с Приволжским транспортным прокурором Тимуром Кебековым.

Обсуждались вопросы взаимодействия республиканских органов государственной власти и надзорного органа по обеспечению безопасности на транспорте.

В ходе встречи Главе республики был представлен вновь назначенный Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов. Новый прокурор прибыл в республику из Пензы, где занимал должность заместителя Пензенского транспортного прокурора.



