Главе Мордовии представили вновь назначенного Рузаевского транспортного прокурора

Жители Мордовии увидят фильмы лауреатов студенческого фестиваля ВГИК
С 11 по 14 ноября жители Мордовии увидят фильмы победителей 39-го международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного...
Глава Мордовии Владимир Волков 25 ноября провел рабочую встречу с Приволжским транспортным прокурором Тимуром Кебековым.
Обсуждались вопросы взаимодействия республиканских органов государственной власти и надзорного органа по обеспечению безопасности на транспорте.
В ходе встречи Главе республики был представлен вновь назначенный Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов. Новый прокурор прибыл в республику из Пензы, где занимал должность заместителя Пензенского транспортного прокурора.
С 11 по 14 ноября жители Мордовии увидят фильмы победителей 39-го международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного...
Устроители подпольных казино в Саранске пойдут под суд
Федеральные власти оценили качество жизни во всех 1114 городах страны. В итоговом рейтинге Саранск обошел Пензу и почти сравнялся с Казанью
Что кроется за возможным банкротством светотехнического флагмана Мордовии?
В Мордовии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта с 17 октября по 6 ноября проводят акцию «Дорога в школу». На...
«СаранскТеплоТранс» узнал о жалобах жителей на холод в квартирах от Администрации города
Мировое женское увлечение под названием «Завтрак в платьях» обретает все большую популярность в Саранске
Управлением Россельхознадзора по РМ и Пензенской области с помощью системы «Меркурий» была выявлена фантомная площадка, поставлявшая...
Что можно и что нельзя покупателям в магазинах
Мордовия оказалась в лидерах по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни