Главе Мордовии представили вновь назначенного Рузаевского транспортного прокурора

Репортер

Глава Мордовии Владимир Волков 25 ноября провел рабочую встречу  с Приволжским транспортным прокурором Тимуром Кебековым.

Обсуждались вопросы взаимодействия республиканских органов государственной власти и надзорного органа по обеспечению безопасности на транспорте.

В ходе встречи Главе республики был представлен вновь назначенный Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов. Новый прокурор прибыл в республику из Пензы, где занимал должность заместителя Пензенского транспортного прокурора.

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