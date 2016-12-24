Президент страны вручил орден Дружбы мордовской санитарке

В Екатерининском зале Московского Кремля Президент России Владимир Путин вручил государственные награды видным деятелям культуры, медицины, спорта, производственной сферы. По словам главы государства, их труд, творчество, сама судьба «стали неотъемлемой частью истории нашей страны, а победы и яркие, уникальные достижения - гордостью России и всего нашего народа».

В числе награжденных оказалась и наша землячка - санитарка государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения РМ «Пуркаевский психоневрологический интернат» Дубенского муниципального района Нина Ураскина. Орден Дружбы она получила «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

…Родилась Нина Ивановна в многодетной крестьянской семье, где кроме нее насчитывалось еще четверо детей. После школы пошла на бухгалтерские курсы. Вернувшись в родное село, устроилась кассиром в тогда еще Налитовский детский дом (позже - Пуркаевский психоневрологический интернат). Через год в Оренбурге окончила курсы повышения квалификации, что позволило занять должность старшего бухгалтера. В этом качестве трудилась почти 15 лет. Но в 1989-м по зову сердца перешла в рядовые палатные санитарки.

Свое решение объяснила тем, что «работа с документами не так полезна, как реальная помощь больным». С тех пор практически ежедневно убирает палаты, моет, одевает, обувает и кормит пациентов, за которыми нужен постоянный уход. Трудовой стаж Нины Ураскиной составляет уже более сорока шести лет!

Отметим, что в этот же день награды из рук президента также получили пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов, бывший председатель Совмина СССР Николай Рыжков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, хирург Леонид Рошаль, дирижер Владимир Спиваков.