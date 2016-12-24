Состоящий на учете в психиатрической больнице житель Саранска напал с ножом на полицейского

Второе саранское чудо
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Следственный комитет по РМ начал проведение проверки по факту нападения на сотрудника полиции.
Инцидент произошел днем 25 ноября в Саранске. Во время несения службы полицейский-водитель находился на маршруте по улице Республиканской. Он заметил, как какой-то мужчина ведет себя странно и явно провоцирует конфликт с компанией людей, размахивая перед ними ножом. Страж порядка вышел из автомобиля и пытался выяснить, что происходит. Однако в процессе разговора неадекватный дебошир полоснул полицейского клинком по правой руке. Отметим, что страж порядка в это время был в служебной форме.
Несмотря на ранение, полицейскому удалось скрутить нападавшего, тот был доставлен в участок. Позже выяснилось, что мужчина состоит на учете в психиатрической больнице. Вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и возбуждении уголовного дела будет решен после проведения проверки.
Отметим, что ранение пришлось на правую кисть сотрудника полиции, у него повреждены пальцы. Назначена экспертиза, которая определит степень тяжести вреда здоровью.
«Оптиковолоконные Системы» и «Sumitomo Electric Industries» договорились о продолжении сотрудничества
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