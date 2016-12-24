Взяла 500, вернула 9

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Бывшего главбуха саранской школы судят за хищение полумиллиона рублей
Октябрьский суд Саранска начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера школы № 6 на Ремзаводе Людмилы Кузнецовой. Женщину подозревают в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей и вменяют ей сразу шесть преступных эпизодов по двум статьям уголовного кодекса.
По данным следствия, начиная с 2016 года бухгалтер школы похитила более полумиллиона рублей. Ежемесячно, используя свое служебное положение, она изготавливала и передавала в банк фиктивные ведомости, в которых завышала размер собственного оклада. Никто и подумать не мог, что главбух систематически обворовывает организацию, выяснить это удалось только во время проведения плановой проверки. Данные об обнаруженных нарушениях сразу были переданы в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Стражи порядка завели на пенсионерку уголовное дело. Позже было установлено, что деньги женщина потратила по собственному усмотрению.
«Кузнецова Людмила Николаевна, родилась 2 июня 1955 года в селе Хилково Ичалковского района. Образование высшее. Замужем. На иждивении никого не имею. Проживаю в Саранске. Пенсионерка. Ранее не судима», - представилась на судебном заседании подозреваемая.
В суде выяснилось, что у Людмилы Кузнецовой есть инвалидность и ряд тяжелых заболеваний. Возможно, этот факт спровоцировал главбуха школы к хищению средств. Перед заседанием женщина призналась журналистам, что решилась на преступление в том числе из-за трудной жизненной ситуации. Набрала кредитов на ремонт дома, а заработную плату как раз задерживали…
Свою вину подсудимая признала полностью и уже начала возмещать ущерб. В суде адвокат просила судью приобщить к материалам дела очередные квитанции на возмещение. На сегодняшний день женщина вернула в казну 9 тысяч рублей. При этом потерпевшая сторона не настаивает на реальном лишении свободы, для нее важно только, чтобы подозреваемая возместила украденные средства.
Примечательно, что у Людмилы Кузнецовой есть награды за добросовестный труд, в том числе государственные, а общий стаж ее работы в должности бухгалтера превышает 40 лет.
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