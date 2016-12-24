Ромодановский район возглавил Сергей Ведяшкин

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В течение последнего месяца он исполнял обязанности главы, формально оставаясь первым заместителем районного руководителя.
46-летнего фаворита кадрового конкурса ромодановские депутаты поддержали единогласно. В числе основных его достоинств были названы высокий профессионализм, богатый опыт, способность к принятию оптимальных управленческих решений.
«Характеристика исчерпывающая, добавить нечего, - подчеркнул в своем выступлении на сессии Глава РМ Владимир Волков. - Сергей Валентинович хорошо знает район, его потенциал, проблемные точки. У вас отменная динамика: увеличивается поголовье скота, объемы производства молока и мяса, выполняются планы по жилью, растут зарплаты. И очевидно, что такие работы надо продолжать. Нужно увеличивать доходы населения, добиваться выполнения наказов избирателей, активно участвовать в нацпроектах. Что же касается финансовых трудностей, с которыми столкнулась республика, то они преодолимы. Все проблемы решим до конца года».
Вновь избранный руководитель района в ответ пообещал оправдать оказанное доверие. В числе своих важнейших задач в сфере благоустройства он назвал строительство канализационных сетей и очистных сооружений в поселке Ромоданово. «Нам предстоит актуализировать проектную документацию, укрепить взаимодействие с профильными республиканскими министерствами», - сказал Сергей Ведяшкин.
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