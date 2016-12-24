В Москве рассмотрены вопросы реструктуризации государственного долга республики

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В ходе рабочей встречи заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и Главы РМ Владимира Волкова речь шла о перспективах социально-экономического развития Мордовии, в том числе - о мерах по обеспечению сбалансированности регионального бюджета и исполнению социально значимых обязательств в рамках завершения финансового года. Также были обсуждены вопросы реструктуризации государственного долга республики, предоставления 10-летней рассрочки при погашении бюджетных кредитов.

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