В Москве рассмотрены вопросы реструктуризации государственного долга республики

В ходе рабочей встречи заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко и Главы РМ Владимира Волкова речь шла о перспективах социально-экономического развития Мордовии, в том числе - о мерах по обеспечению сбалансированности регионального бюджета и исполнению социально значимых обязательств в рамках завершения финансового года. Также были обсуждены вопросы реструктуризации государственного долга республики, предоставления 10-летней рассрочки при погашении бюджетных кредитов.