Единороссы объявили, с чем пойдут на выборы

Более 2 тысяч делегатов и гостей, включая всех высших руководителей «Единой России», членов Правительства страны и Совета Федерации, депутатов Государственной думы, губернаторов, представителей общественных организаций, приняли участие в работе XIX съезда политической партии «Единая Россия». В ходе съезда было объявлено о начале подготовки к выборной кампании 2021 года (партия планирует сохранить конституционное большинство в нижней палате российского парламента), укрупнении партийных проектов с целью повышения их эффективности, а также об открытии собственного правозащитного центра и создании рабочих групп Генсовета, занятых решением определенных электоральных задач.

Выступивший на съезде Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «Единая Россия» должна стать близким и отзывчивым помощником для граждан. «Главная оценка, ориентир в работе - это мнение людей о текущей ситуации, о динамике и позитивных изменениях во всех сферах, определяющих качество жизни человека, о том, насколько эти перемены отвечают общественным ожиданиям, - заявил Глава государства. - Именно такой включенной, живой работы ждут они от любой политической силы или партии. В особенности - от такой мощной и массовой, как «Единая Россия».

«Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы сможете подтвердить и укрепить свою состоятельность. Делом, вниманием и заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство, - продолжил Владимир Путин. - Прежде всего, необходима слаженная работа по реализации приоритетов развития России. Это сейчас - важнейшая задача для региональных команд, для каждого члена партии и ее сторонников. Потому прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем нацпроектам, дабы люди чувствовали позитивные преобразования в жизни, могли участвовать в этой совместной работе. Достигнутые результаты, а не слова или пустые, ничем не подкрепленные обещания и будут главным аргументом партии на предстоящих выборах».

В то же время, как было отмечено, у единороссов нет морального права «что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрывая собственную несостоятельность и некомпетентность». «Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, сдадут не только ее - и страну сдадут. Такое неоднократно было в нашей истории, в том числе новейшей», - предупредил Владимир Путин.

По мнению председателя партии, премьер-министра страны Дмитрия Медведева к выборам - 2021 «Единая Россия» обязана подойти на пике сил и возможностей, для чего нужно обновить ее программу, устранить имеющиеся изъяны. При этом важно, чтобы кандидаты гордились своей партийной принадлежностью, а не дистанцировались от «Единой России». «Участвуя в избирательных кампаниях в качестве самовыдвиженцев, некоторые наши коллеги, скорее, запутали избирателей и уж точно не помогли своему избранию, - констатировал Дмитрий Медведев. - А если кто-то стесняется быть в наших рядах, пусть лучше освободит место для тех, кто верит в будущее партии».

Дмитрий Медведев сообщил о готовности лично возглавить комиссию по подготовке новой партийной программы. Но заметил, что для более качественной ее проработки нужны команды, состоящие из местных лидеров и экспертов. Одновременно он призвал активнее вовлекать первичные отделения и ячейки в ежедневную политическую деятельность. Координировать же их усилия будут рабочие группы Генсовета, которые займутся кадровой политикой, реализацией нацпроектов, улучшением доступности и качества коммуникаций с гражданами, изучением молодежных инициатив, взаимодействием с институтами гражданского общества.

Учитывая очевидную созвучность национальных и партийных приоритетов, Дмитрий Медведев выступил с инициативой объединить проекты по пяти ключевым направлениям. В оглашенный им перечень вошли здравоохранение, образование, поддержка молодых семей, помощь стершему поколению и благоустройство городской среды.

На съезде также была проведена плановая ротация кадров. Так, вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов и депутат Госдумы Александр Хинштейн стали заместителями секретаря Генерального совета «ЕР». Первый будет отвечать за выборы и работу с регионами, второй - обеспечивать взаимодействие с гражданским обществом и курировать деятельность вышеуказанных рабочих групп. А вот уроженец Зубово-Полянского района, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев включен в Высший совет партии, составив, таким образом, компанию уже работавшим в нем Главе РМ Владимиру Волкову и председателю думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.

Добавим, что нашу республику представляли на съезде сразу 13 делегатов. Возглавлял же ее руководитель региона Владимир Волков. «Улучшение благосостояния граждан - вот основная задача и идеология партии на нынешнем этапе развития, - сказал он впоследствии. - И Президент совсем не случайно вновь напомнил о том, что правящая партия обязана нести ответственность за судьбу страны, внести свой вклад в разработку стратегии движения вперед».

Комментируя итоги съезда, Глава РМ обратил внимание на конкретизацию приоритетов: «Теперь, когда партийные проекты синхронизированы с национальными, важно придать им новый импульс, обеспечить ускоренное развитие экономики и социальной сферы».

Говоря о прошедших кадровых перестановках, Владимир Волков отметил, что они свидетельствуют «в первую очередь, о большом доверии, которое оказывает руководство «Единой России» мордовской парторганизации». «Такого представительства в Высшем совете сегодня не имеет ни одна другая территория. Для нас это многое значит, поскольку «Единая Россия» оказывает немалое влияние на принятие законопроектов, распределение бюджетных средств. Все это обеспечит дополнительную поддержку республики в ее социальном и экономическом развитии», - заключил Глава Мордовии.



