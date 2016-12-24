Жители поселка ТЭЦ-2 несколько часов просидели без холодной воды

Для жителей поселка ТЭЦ-2 отключение в минувшую субботу холодного водоснабжения стало неприятным сюрпризом. Как оказалось, причиной этого стало проведение земляных работ. Подрядная организация пыталась проложить водовод к автомойке «H2O», расположенной по адресу: ул. Энергетическая, 34.

Начальник административно-технической инспекции Саранска Алексей Вахтеров на совещании в мэрии отметил, что за ордером на выполнение земляных работ подрядная организация не обращалась и согласование от ресурсоснабжающих организаций не получала. В результате во время земляных работ был поврежден трубопровод.

Алексей Вахтеров рассказал, что найти виновников аварии удалось не сразу. Рабочие, находившиеся там, стали отрицать свою причастность к проведению работ. Лишь после того, как чиновник собрался вызвать полицию, они сообщили контакты своего руководителя. Ликвидацией последствий аварии пришлось заниматься «Саранскгорводоканалу». В отношении руководителя подрядной организации Дегаева Д.Г. собраны материалы для привлечения его к ответственности.

«Такая ситуация происходит не впервые, - подчеркнул мэр Саранска Петр Тултаев. - Самовольные разрытия выявляются очень часто. Все должны понимать, что под землей проложены различные коммуникации - сети электроснабжения, водоснабжения, канализования, кабели организаций. Для чего мы просим согласовывать проведение земляных работ? В первую очередь, чтобы не были повреждены эти сети. В субботу весь микрорайон остался без воды. В рамках законодательства применяйте все санкции в отношении нарушителей. Все расходы по устранению аварии необходимо возместить за счет виновной стороны. Мы поддерживаем предпринимателей, но порой совести у них совсем нет!»