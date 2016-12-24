На карантин закрыто 6 классов и 7 групп в детских садах

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На совещании, прошедшем 25 ноября в городской мэрии, заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова сообщила, что на конец прошлой недели заболеваемость ОРВИ в школах Саранска составила 5,6%, в детских садах - 6,5%. «На карантин закрыто 6 классов и 7 групп в детских садах», - отметила Оксана Шуляпова.

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