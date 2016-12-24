В Саранске перевозчики испугались работать на Юго-Западном шоссе

21 ноября завершился конкурс по выбору перевозчика на новый автобусный маршрут № 39 сообщением ТЦ «Хозяин» - Светотехстрой - Юго-Запад по Юго-Западному шоссе.

Открытый конкурс был объявлен во второй раз. Для участия в первом конкурсе никто не подал заявку, хотя ранее на приеме у мэра Саранска был перевозчик ИП Сергеев Е.В., который выразил и желание, и готовность работать на новом маршруте. Однако по неизвестным причинам он не стал подавать заявку.

17 октября был объявлен повторный конкурс по выбору перевозчика на маршрут по Юго-Западному шоссе. Участвовать в нем выразили желание два перевозчика - ИП Сергеев Е.В. и ИП Кемяшов В.В. Заявки от участников поступили с интервалом в несколько минут.

Согласно условиям конкурса на маршруте должно работать 12 единиц технических средств. В заявке ИП Кемяшова В.В. представлены сведения о наличии 12 транспортных средств, все транспортные средства находятся в аренде. В заявке ИП Сергеева Е.В. представлены сведения о наличии 9 транспортных средств, из которых 4 единицы - в собственности, 5 - в аренде. Также Сергеевым Е.В. представлено обязательство в случае предоставления права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту еще 3 единицы транспорта оформить в лизинг.

«Подведение итогов конкурса было назначено на 09:00 21 ноября, - рассказал и.о. первого заместителя Главы городского округа Саранск - директора Департамента городского хозяйства Азат Багапов. - Однако накануне, 20 ноября, вновь с интервалом в несколько минут оба участника отозвали свои заявки об участии в открытом конкурсе. ИП Кемяшов пояснил свой отказ тем, что опасается нехватки технических средств и не сможет выполнить заявленный объем работ. В свою очередь ИП Сергеев тоже назвал причины. Первая - боится проиграть, вторая - он получил крупный заказ на осуществление перевозок. В итоге конкурс признан несостоявшимся. В ближайшее время будет объявлен вновь».

«Очень странная ситуация! Удивляет тот факт, что человек приходил ко мне на прием, хотел участвовать в конкурсе, просился сам, а тут отзывает свою заявку. Детские игры какие-то! Надо еще раз с ним встретиться и прояснить всю ситуацию. Конкурс по этому маршруту будем проводить до тех пор, пока он не состоится. Приглашайте перевозчиков из других регионов!» - распорядился Петр Тултаев.