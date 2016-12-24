Мэр Саранска призвал создавать условия для развития молодых талантов

В минувшее воскресенье состоялся отчетный концерт творческих коллективов городского округа Саранск в рамках фестиваля «Шумбрат, Мордовия!».

Среди конкурсантов, выступавших с сольным номером, была ученица школы № 22 Софья Кафтайкина. Юная исполнительница покорила мэра Саранска своим талантом. «Она поразила меня своим исполнением! У нее отличные вокальные данные! Не каждый состоявшийся артист сможет спеть так, как Софья. Для таких детей необходимо создавать условия для развития их творчества. Организуйте конкурс, предоставьте площадку, - распорядился в минувший понедельник Петр Тултаев. - Надо давать детям возможность самовыражаться. Зачастую бывает так, что наши дети живут в своем мире, родители - в своем, а мы, начальники, - в своем. Проводите такие мероприятия не ради галочки! В этом направлении надо работать постоянно. А пока выходит так: у нас масса ведомств, мы отчитываемся о проведенных мероприятиях, а чем на самом деле живут наши дети, мы не знаем. Как в пословице - у семи нянек дитя без глазу».