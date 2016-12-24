Гарик Сукачев: «Моя несбыточная мечта: я хотел быть Юрием Гагариным!»

Именитый рокер отмечает свое 60-летие и собирается махнуть… в Антарктиду!

В начале декабря Гарику Сукачеву исполняется 60 лет. Он и его группа «Неприкасаемые» собираются отмечать эту дату и 25-летие коллектива большими концертами, гастрольными турами и выпуском нового альбома. Он будет называться «246» - первая за последние шесть лет авторская пластинка от Гарика Сукачева, записанная при участии двух десятков музыкантов из разных стран мира.

Будучи одним из самых ярких рок-музыкантов современности, Сукачев не только сочиняет и исполняет композиции, которые находят миллионы поклонников, но и пишет сценарии, снимает фильмы, ставит спектакли... В общем, талантливый человек талантлив во всем…

Нам удалось расспросить его и о творчестве, и о мечтах, и о личной жизни, и об отношении к жизни как таковой...

Рокеры «бывшими» не бывают

- Вас слушают и любят миллионы. А какую музыку слушает и любит сам Гарик Сукачев?

- В основном джазовую музыку люблю. Но вокруг вообще очень много разной музыки. У меня есть дурацкая черта характера: если что-то поманило, то я в это начинаю лезть, слушать, изучать. Мне становится интересно…

- Значит, у вас сохранился драйв на сцене и в жизни?

- Конечно, никуда он не делся!

- Но с возрастом меняется ощущение музыки?

- Конечно. И музыка меняется, и мы сами становимся старше. Не знаю, насколько мы развиваемся - наверное, уже давно развились... А в душе вроде - те же самые. По нам не скажешь, что нам 60, - в крайнем случае 55! А как мы меняемся, наверное, лучше спросить у музыкальных критиков, которые следят за нашими работами. Мы сами не ощущаем этого. 60 лет - это же чушь какая-то!

- Про вас в интернете однажды написали: «Бывший рокер, который от рокерских времен оставил в ухе сережку и перстень». Не обидно звучит? Вы считаете же себя рокером до сих пор?

- Какая сволочь это написала?! (Смеется.) Звучит довольно странно. Я - и каждый из музыкантов, кто работает в этом направлении - уже таким родился. Мы не становимся рокерами - мы такие были уже сразу, такими и остаемся. Особенно учитывая то, что я довольно серьезно к этому чертовому мирозданию отношусь, и считаю, что все происходит не зря - у каждого есть свое предназначение. Люди искусства рождаются только людьми искусства, ученые - учеными. Конечно, мы со временем становимся теми, кто мы есть, но мы уже рождаемся ими. Подумайте об этом на досуге.

- Но не каждый же сразу находит свое предназначение. Получается, что вы свое нашли?

- Если я сижу перед вами - значит, нашел. Все довольно подробно написано про меня за все эти десятилетия. Я когда-то пошутил, что, когда я родился, Кобзон уже пел. Теперь это можно сказать о каждом из нас. Мы (Гарик Сукачев и его музыканты - прим. авт.) уже 30 лет занимаемся этим веселым делом. Кто-то из наших поклонников уже стал бабушками и дедушками…

Рисковая цифра

- Вы выпускаете новый альбом, записывали его не один год. Почему он рождался так долго?

- Мы просто работали потихоньку, никуда не торопились. Началось все с Сергея Галанина, когда наши группы («СерьГа» и «Неприкасаемые» - прим. авт.) встретились, и мы сыграли концерт, а потом поняли, что на этом можно не останавливаться. Мы записали первую песню «246 шагов», а дальше просто работали. Спешить было некуда. Мы просто в чем-то перфекционисты. У нас нет борьбы и мыслей: «Вот это сейчас будет хит!» Или о том, чтобы быстрее записать и выпустить на радиостанции какую-то композицию. Мы должны прочувствовать музыку, которую играем. Мы можем переписывать ее, как стихи, по многу раз - до тех пор, пока не добьемся того, что нас устраивает.

- Альбом «246»?

- Потому что песня называется «246 шагов», как я уже сказал. На самом деле там много философских мыслей, почему такое название. Но самый первый смысл - от моего дома, где я раньше жил, до метро было ровно 246 шагов по опасной темной беспощадной Москве.

- Для вас эти цифры значимы?

- Не значимы - они присутствуют опосредованно. Просто так сложилось. А моя самая любимая цифра - 13. Я ее обожаю! Почему? Нет ответа. Она - рисковая такая...

- Говорят, при записи альбома вы использовали какие-то уникальные инструменты. Это так?

- Не такие уж они уникальные, наверное. Просто возникла необходимость использовать что-то необычное. В альбоме есть песня «Маленькая девочка», и там как бы от ее лица идет рассказ. Я живу не очень далеко от Центрального детского магазина (прежний «Детский мир» на Лубянской площади - прим. авт.). Приехал туда и купил маленькое детское пианино, которое, наверное, было у многих детей, различные игрушечные металлофоны и еще какие-то инструменты… Отдельно хотелось бы сказать еще об одной песне в альбоме. Рядом с ней написано, что автор неизвестен. Так действительно и есть. Подошли на улице ко мне два человека, армяне, работают на стройке. Один сказал: «Мой друг пишет стихи. Можно - он прочтет стихотворение?» Я включил диктофон. А дальше они ушли в ночь, а я им вслед сказал: «Я редко встречаю гениев на своем пути. Спасибо!» Вот под эту композицию мы тоже отдельно подбирали инструменты.

«Жена декабриста»

- Вы с вашей супругой Ольгой уже много лет вместе, в сентябре отметили 35-летие брака. Как удается сохранить чувства на протяжении совместной жизни?

- В том месте, где я рос, есть старая поговорка: «Мы, тушинские, своих баб не бросаем»… Как на этот вопрос ответить? Судьба! Буквально пару дней назад я посмотрел в интернете интервью Александра Скляра. Он сказал так: «Вы знаете, наши жены очень похожи на жен декабристов». И вот здесь я с ним полностью согласен. Потому что девочка встретила вот такого мальчика, как я. Будущая теща точно не хотела для своей дочери вот такого, как я. Я метался, занимался чем-то непонятным, не думал о твердой профессии, и ничего хорошего это девочке не сулило. И эта девочка была со мной с самого начала и отчасти создавала меня! А хлебнуть ей пришлось много... Так что простых ответов на такие вопросы не будет…

- Ну, а ваше самое главное достижение в жизни?

- Наши прекрасные дети! Мы трепетные родители, и это - наше самое главное достижение! У меня - сын и дочь. Папа как посмотрит на них, так и млеет!..

Мечта по наследству

- На пороге 60-летия есть что-то, что еще не попробовали? Может, мечтаете о чем-то экстремальном?

- Все возможно.

- Тогда спрошу так: что хотелось бы исполнить или попробовать?

- Есть много, чего хочется. После больших юбилейных концертов поедем в Антарктиду. Ну и кроме нее есть огромное количество уголков в этом мире, где не бывал, - и хочется их посмотреть, пока есть время. Помимо того, что это красивые места, где уникальная природа, которые ты видел только по телевизору глазами Юрия Сенкевича, там есть еще удивительные и интересные люди. Вот эти встречи - они всегда незабываемые! Они всегда, казалось бы, случайные, разговоры ни о чем. Но при этом они удивительные! И это для меня - самая главная прелесть. Любая человеческая жизнь не проста...

- А есть несбывшаяся мечта?

- Моя несбыточная мечта: я хотел быть Юрием Гагариным! Мне так хотелось полететь в космос, к дальним планетам! Но - не удалось… Может быть, внуки мои полетят теперь... Я не шучу сейчас!