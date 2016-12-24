«Банкомат запросто может выдать поддельные купюры»

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой мошенников

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Мордовия 21 ноября состоялся круглый стол, посвященный повышению финансовой грамотности населения. Его участники узнали о рисках на рынке финансовых услуг, безопасности использования платежных карт, а также о возможностях отстаивать свои законные права.

Первым взял слово заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РМ Андрей Посаженников, который рассказал об актуальности данной темы, а также о комплексе мероприятий, которые проводит управление совместно с другими организациями.

- Актуальность данной тематики обусловлена особенностями развития финансового рынка на современном этапе, - заявил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РМ Андрей Посаженников. - С одной стороны, широкое внедрение технологий привело к расширению охвата населения финансовыми продуктами и услугами, и сейчас можно, не выходя из дома, стать участником финансового рынка в той или иной степени. С другой стороны, легкость доступа к финансовому рынку для неподготовленного потребителя приводит к дезориентации в вопросах собственной ответственности за принятие решений. Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное благосостояние населения России и приводит к ухудшению социально-экономического положения страны. До сих пор большинство граждан не имеют полноценной возможности для изучения механизмов управления личными финансами, семейным бюджетом, в результате чего испытывают серьезные затруднения при выборе страховых, ипотечных, потребительских, депозитных продуктов.

Специалисты Отделения - Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России подробно остановились на рисках, которые могут возникнуть при оплате платёжными картами покупок в интернете, при пользовании банкоматами и мобильными банками.

- Наша общая цель - это формирование социально ответственного поведения всех граждан, а также защита прав потребителей финансовых услуг, - сказала Валентина Кадакина, пресс-секретарь Отделения - Национальный банк по РМ. - Как устойчивый тренд последних лет отмечается повышение активности населения в использовании платежных карт и мобильных устройств для оплаты товаров и услуг. За 9 месяцев 2019 года доля таких платежей составила 91% по России и 83% по Республике Мордовия. Один из новых ключевых моментов платежной системы Банка России, то, что сейчас внедряется и о чем говорят, - это внедрение сервиса быстрых платежей. Оно дает возможность быстро перевести денежные средства со счета на счет, используя лишь телефон получателя. На сегодняшний момент к этой системе подключено 28 банков. Особое внимание Банк России уделяет рискам, сопутствующим этим обновлениям. Мы информируем население и бизнес об основных правилах кибербезопасности, потому что зачастую к финансовым потерям приводят невнимательность и недостаточная финансовая грамотность.

На следующий год одним из направлений развития Банка России станет реализация проекта удаленной идентификации с помощью биометрии. Отметим, что сдать свои данные в единую биометрическую систему необходимо до конца текущего года. Это можно сделать почти в любом отделении кредитных организаций.

Более подробно о безопасности платежных карт, о том, как реагировать на звонки по телефону от имени банка и какие действия необходимо предпринимать в этом случае, рассказал начальник отдела безопасности Отделения - Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Петров.

- Все, наверное, знают, что платежная карта - это ключик, который позволяет получить доступ к вашему расчетному счету. Сразу остановлюсь на том, что платежная карта - это собственность кредитной организации, и вам она выдается в пользование, поэтому ее нельзя резать, уничтожать. Чтобы совершить какое-то мошенничество, на самом деле, человеку нужно получить от вас достаточно много информации, но самое главное - это пин-код. По состоянию на 2016 год порядка 26% россиян хранили его записанным где-то на карте или в кошельке. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, люди стали понимать, чем это грозит. Второе правило - не передавать свою платежную карту никому, даже близким родственникам. И это вовсе не потому, что вы не должны им доверять. Просто если вы передали свою карту другому человеку и в отношении него было совершено хищение, то у банка будут основания не возвращать вам денежные средства, так как вы нарушили требование договора. Условие договора - не передавать никому свою карту.

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, поэтому сотрудники банка напомнили о том, что владелец карты ни в коем случае не должен сообщать никаких данных по телефону. Если вам якобы звонит сотрудник банка с сообщением о снятии средств с вашего счета, то лучше положить трубку и перезвонить по номеру, указанному на вашей карте.

- Перед тем как пользоваться банкоматом, посмотрите на его внешний вид, чтобы не торчало никаких проводков и сам он не подвисал, - отметил Александр Петров. - Если обнаружили какие-то неполадки, посторонние устройства, то лучше воспользоваться другим банкоматом. Самая простейшая мера, которая позволит сохранить ваши деньги, - просто прикрывайте клавиатуру рукой, когда набираете пин-код.

Заместитель начальника Управления экономической безопасности МВД РМ Николай Григорькин акцентировал внимание на проблеме фальшивомонетничества, сообщив о способах борьбы и фактах выявления поддельных денежных знаков. Как оказалось, фальшивые купюры можно получить даже из банкомата.

- Есть такие подделки, адаптированные под банкоматы. То есть это листы бумаги, идентичные по размеру банкноте, на них нанесены определенные признаки: защитная нить или голограмма, чтобы банкомат воспринимал их как денежные средства, внесенные на счет. Когда вы после мошенника попытаетесь снять деньги, банкомат запросто может выдать те самые поддельные купюры. Согласно Закону «О бухгалтерском учете» кассой является помещение метр на метр, где совершаются расходно-приходные операции. Два шага от банкомата сделаете и уже не докажете, что эта бумажка вышла из банкомата. В этот момент важно быстро среагировать и сообщить сотрудникам полиции.

Заместитель начальника отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по РМ Галина Шемсутдинова рассказала о практике защиты интересов потребителей и возможностях граждан отстаивать свои права.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА