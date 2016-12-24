И не поспоришь!

Что можно и что нельзя покупателям в магазинах

По данным соцопросов, каждый второй россиянин неоднократно сталкивался с нарушением прав потребителя. Недостаток информации и незнание своих прав заставляют нас покорно открывать сумки по первому требованию охранников, платить за нечаянно разбитую бутылку и покупать товары по стоимости гораздо выше указанной на ценнике.

Права покупателя в России регулируются Законом «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 015-ФЗ. В законе содержится описание основных проблем, которые могут возникнуть у потребителя при посещении магазина или торговой точки. В нем также даны рекомендации, как вести себя покупателю в той или иной ситуации. Рассмотрим самые частые из них.

Представьте, что вы заходите в магазин, набираете целую корзину продуктов, просчитывая в уме бюджет. Проходите на кассу, и продавец озвучивает цену гораздо выше той, что вы насчитали. Конечно, есть вероятность, что вы где-то ошиблись, но чаще всего причиной становится неправильно указанная цена на витрине. В этом случае не слушайте продавцов, которые заявляют, что товар подорожал и они не успели сменить ценники. Согласно статье 10 Закона «О защите прав потребителей» торговая точка обязана предоставить достоверную информацию о стоимости товара. Таким образом, наличие ценника - обязательная вещь, и продавец не имеет права требовать сумму выше. Если кассир не может пробить товар по указанной на витрине цене, зовите менеджера, пишите претензию в жалобную книгу и требуйте продать товар по ценнику. Если не удалось добиться своего, то сфотографируйте ценник и чек, а после обратитесь в территориальный отдел Роспотребнадзора.

Довольно распространенная ситуация, когда при выходе из магазина охранник требует показать содержимое сумок. Мол, ему показалось, что вы туда что-то положили. На самом деле сотрудники ЧОП не вправе досматривать содержимое ваших вещей. Проводить обыск могут только сотрудники полиции. Охранник магазина может лишь вежливо попросить открыть сумку. И вы имеете полное право отказать ему в этой просьбе. Однако он также может задержать вас до приезда полиции, но лишь при наличии веских оснований. К примеру, сработала сигнализация или на мониторе видеонаблюдения было видно, что вы положили товар в сумку или в карман.

Отметим, что деятельность ЧОП регламентирует Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1, в котором за превышение полномочий предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.

Теперь что касается порчи товара. Насмотревшись различных роликов в Интернете, многие подростки разгуливают по магазинам, открывают бутылки, пакеты, прикрываясь фразой «прежде чем купить, я должен попробовать товар». Так вот, законодательство не предусматривает право покупателя пробовать товар в магазине. Поэтому открывание бутылки и распитие ее содержимого считается хулиганством, если вы не собираетесь за нее платить. В ином случае охранник имеет право вызвать полицию.

Другой вопрос, если вы испортили товар случайно. К примеру, задели пирамиду стеклянных бутылок, выставленную в узком проходе. Если администрация просит оплатить продукцию, то обязательно потребуйте составления акта о порче товара. В этом документе подробно опишите все обстоятельства случившегося. К слову, если вы нечаянно сбили товар с полки, обязательно замерьте ширину прохода между рядами. Минимальное расстояние между стеллажами должно составлять 1,4 м при торговой площади до 100 м2 (ГОСТ 51773-2001). После составления акта сообщите представителю магазина, что готовы заплатить за испорченный товар только в том случае, если ваша вина будет доказана в суде.

Камера телефона - отличный инструмент для защиты ваших прав, поэтому не бойтесь фотографировать или снимать на камеру неправомерные действия работников магазина. Полученные данные могут стать доказательством в суде. Отметим, что любой покупатель, согласно конституционному праву гражданина на поиск, получение и передачу информации, имеет полное право проводить съемку, невзирая на запреты охраны.

Также немало вопросов задают касательно возврата товара, а именно при каких условиях покупатель может вернуть непродовольственный товар. Согласно закону, если в товаре был обнаружен дефект, то вы имеете право обменять его по гарантии. Если дефектов нет, но покупка вас по каким-либо причинам не устраивает, вы можете вернуть ее обратно в магазин в течение 14 дней согласно ст. 25 Закона «О защите прав потребителей». Важно запомнить, что возврату не подлежат: предметы личной гигиены, лекарства и парфюмерно-косметические средства, белье, чулочно-носочные изделия и товар, посуда из полимера и бытовая химия, ювелирные изделия, животные, растения, оружие и патроны, книги, бытовая техника, велосипеды, мотоциклы, автомобили, мебель. Существует также ряд условий для возврата товара - это наличие кассового чека, сохранение товарного вида, целостности пломб, наличие полной комплектации и отсутствие следов пользования.



