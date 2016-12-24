Кто и зачем кормил детей маслом с сорбиновой кислотой?

Управлением Россельхознадзора по РМ и Пензенской области с помощью системы «Меркурий» была выявлена фантомная площадка, поставлявшая фальсифицированную молочную продукцию в детский сад.

В конце октября в отношении ИП Зиновьева, поставляющего пищевую продукцию в социальные бюджетные учреждения Мордовии, сотрудниками Управления Россельхознадзора по РМ была проведена проверка. Подозрения вызвала площадка-склад, зарегистрированная в АС «Цербер», с неполным адресом: Республика Мордовия, город Саранск, а также изготовитель поставляемой молочной продукции ООО «Сигма Холод». При анализе в системе «Меркурий» ветеринарных документов ООО «Сигма Холод» специалисты выявили несоответствие объёмов используемого сырья и изготовленной продукции. Согласно данным, из 11 тонн сырья было выработано масло объемом 34,7 тонны. Масло с наименованием «Масло сливочное Крестьянское 72,5 % Узоры 500 г» было поставлено в МБДОУ Булгаковский детский сад «Теремок» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

- Индивидуальный предприниматель из Подмосковья привез масло, выиграл тендер. При проведении мониторинга был выявлен фальсификат. Были отобраны пробы и направлены для проведения исследования, - прокомментировал ситуацию начальник отдела ветеринарного надзора Ренат Чумарин. - Нам прислали письмо, что масло в детском саду уже съели. Оставшейся партией сейчас занимаются наши сотрудники.

Результаты лабораторных испытаний показали наличие в продукте сорбиновой кислоты, высокую массовую долю метиловых эфиров жирных кислот, а также растительные масла и жиры на растительной основе. По итогу проверки на индивидуального предпринимателя Зиновьева Б.А. составлен протокол по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, назначен административный штраф.

Мониторинг информационной системы «Меркурий» на предмет выявления находящейся в обороте недоброкачественной продукции животного происхождения осуществляется регулярно.

Система электронной ветеринарной сертификации действует с 2018 года и способна отследить путь «от поля до прилавка» любого товара животного происхождения. Благодаря этой программе можно узнать, из чего, когда и кем был сделан тот или иной продукт. С 1 ноября текущего года оформление ВСД в системе «Меркурий» стало обязательным для всей продукции животноводства, даже мороженого.

- Поднадзорная у нас очень большая: мясо, птица, рыба, молочные продукты и даже корма, - говорит начальник отдела ветеринарного надзора. - Чаще всего фальсифицируют сливочное масло. Туда добавляют что угодно, в том числе и пальмовое масло. Оно страшно тем, что тает при температуре 40-42 градуса, когда нормальная температура человека 36,6. Для сравнения, сливочное тает при 33 градусах. Из-за этого канцерогены, которые есть в пальмовом масле, накапливаются в организме. Мы сейчас боремся с тем, чтобы производитель указывал, из чего сделан товар. Сливочное масло, пускай оно 600 рублей стоит, но это сливочное масло, по ГОСТу, как положено. Человек должен сам выбирать, что ему покупать.

По «Меркурию» можно посмотреть все выходы и входы, сколько молока вошло, сколько продукта из него вышло. Тут нужно знать, что для того, чтобы сделать килограмм сливочного масла, нужно где-то 20 литров молока. А не как у нас по мясу было, 500 килограммов вошло, 5 тонн колбасы вышло. Из чего, спрашивается, он сделал эту колбасу? Мы сейчас ежедневно мониторим школы, детские сады, больницы. Нам всегда навстречу идут министерство образования и министерство здравоохранения. В прошлом году была проведена огромная работа по этому вопросу. Мы будем продолжать это делать и стараться. Поэтому можно даже так сказать: бойтесь!