«Эти спектакли представляют всю Мордовию»

На этой неделе будут определены победители фестиваля «Театральное Приволжье», в финал которого вышли спектакли двух коллективов республики

Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолий Чушкин и члены экспертной комиссии фестиваля «Театральное Приволжье» на пресс-конференции рассказали о финальном этапе молодежного театрального смотра и предстоящем голосовании.

Напомним, на региональном уровне экспертами были выбраны 28 спектаклей студенческих и школьных театральных коллективов из 14 регионов Поволжья, которые и будут бороться за звание лучших. Победители в каждой категории получат целевые гранты: за 1-е место - 200 тысяч рублей, 2-е место - 140 тысяч, 3-е место - 100 тысяч рублей. Эти деньги они смогут потратить на постановку нового спектакля.

На минувшей неделе с 18 по 22 ноября юные артисты из Мордовии - участники регионального этапа фестиваля еще раз показали свои постановки на сцене Национального драматического театра. По мнению Анатолия Чушкина, каждому участнику фестиваля важно дать возможность показать себя на профессиональной сцене. Ведь, почувствовав сцену, возможно, кто-то захочет навсегда связать свою жизнь с театральным искусством.

Председатель Союза театральных деятелей Мордовии Николай Большаков, который представлял наш регион в экспертной комиссии окружного этапа фестиваля, поделился своими взглядами на творчество участников и привел статистические данные по просмотрам спектаклей на ютуб-канале.

Театр-студия «ИНКогнито» Мордовского государственного университета с постановкой «Лекарь поневоле» - в тройке лидеров среди студенческих коллективов. «Тимур и его команда» Краснослободской детской театральной студии «Отражение» возглавляет такой же рейтинг школьных постановок - 2060 просмотров в день проведения пресс-конференции. Николай Большаков согласился, что такое признание талантливой режиссуры и актерской игры ребят вполне заслуженно. С профессиональной точки зрения, спектакль получился смелым, оригинальным и интересным. Также он рекомендовал обратить внимание на спектакли из других регионов: студенческих театральных студий из Чувашии, Оренбурга и Ульяновска, а также детских коллективов из Саратова и Пензенской области. По мнению Николая Большакова, детские и студенческие театры креативно подошли к выбору произведений для своих постановок: советская и современная, российская и зарубежная драматургия, пластические спектакли, драматические произведения и балетные постановки - все это нашло свое отражение на фестивале.

- Мордовия обладает большим потенциалом для того, чтобы принять активное участие в этом фестивале, так как у нас большое количество учебных заведений, - считает заведующий кафедрой театрального искусства и народной художественной культуры МГУ им. Н.П. Огарева Юрий Кондратенко. - Поэтому я бы хотел призвать наше студенчество активно поучаствовать в «Театральном Приволжье» своими голосами. Сейчас это можно сделать в соцсетях, оставив лайки и комментарии или просто посмотрев спектакль. Эти спектакли представляют не отдельный район или вуз, они представляют всю Мордовию. И это еще один повод объединиться вокруг искусства. Это возможность поддержать имидж нашей республики и еще раз рассказать о Мордовии.

Актер национального театра, член экспертной комиссии отборочного этапа фестиваля Алексей Егранов сообщил, что все показы спектаклей собирали полный зал и зрители воспринимали юных артистов не хуже, чем профессионалов.

- Я думаю, в дальнейшем такие фестивали будут нужны для развития творчества детей, - подытожил Алексей Егранов. - И мы, представители профессиональных театров нашей республики, в свою очередь готовы поддерживать начинающие школьные и студенческие коллективы, предоставлять консультацию и помощь.

Посмотреть спектакли финалистов фестиваля можно на сайте театральноеприволжье.рф. Там же 30 ноября во время онлайн-трансляции будут объявлены победители «Театрального Приволжья».

Голосование за лучшую постановку фестиваля будет проводиться с 13:00 29 ноября до 13:00 30 ноября 2019 года. Особо обращаем внимание:

1) звонок бесплатный;

2) голосовать за театральные коллективы из своего региона нельзя.

Каждому спектаклю присвоен свой собственный порядковый номер. У студенческих: от 1 до 14. У школьных: от 15 до 28. Голосовать могут только владельцы телефонных номеров, зарегистрированных в одном из регионов Приволжского федерального округа. Голоса, отданные с телефонных номеров территорий, находящихся за пределами ПФО, не учитываются. Один номер - один голос за студенческий и один голос за школьный спектакль. Учитывается голос, отданный при первом звонке. Принимается только звонок. SMS не учитывается.

Голосование будет проводиться следующим образом:

1) Участник голосования звонит по бесплатному номеру 8-800-350-35-43. Его звонок принимает оператор колл-центра. Оператор информирует, что участник может назвать (набрать) номер спектакля, за который он хочет отдать голос в категории «студенческий спектакль». Участник называет (набирает) номер.

2) Оператор благодарит его и просит назвать (набрать) номер в категории «школьный спектакль».

3) В случае если участник голосования назовет (наберет) оператору колл-центра номер спектакля из своего региона, она попросит назвать (набрать) другой номер. Если участник будет настаивать, оператор извинится и прекратит общение.

Светлана РУЧИНСКАЯ