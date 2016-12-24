Льготный вопрос

В Мордовии изменился «порог нуждаемости» для получателей социальных выплат

Льготы и компенсации

На прошедшей в понедельник сессии Государственного собрания РМ был одобрен пакет мер, связанных с пересмотром среднедушевого дохода, при котором отдельные категории граждан или семьи получают право на те или иные социальные выплаты. Речь, по сути, идет о замене существующего критерия нуждаемости в 15 тысяч рублей на «2-кратную величину прожиточного минимума, установленного для соответствующих социально-демографических групп населения».

Нововведение наверняка обрадует ветеранов труда и военной службы, пенсионеров и лиц, достигших 55 лет (женщин) и 60 лет (мужчин), поскольку число получателей ежемесячных денежных выплат, а равно и владельцев транспортных электронных карт, очевидно, возрастет. То же можно сказать и о родителях, претендующих на компенсации по присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях.

С другой стороны, умерить аппетит придется сельским жителям, которым положены ЕДВ для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Ибо далеко не факт, что их доходы окажутся ниже «двойной» величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Затянуть пояса предстоит и некоторым семьям, получающим 282-рублевые ежемесячные выплаты для приобретения специальных молочных продуктов. Кроме того, отменяются компенсации за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия малоимущими гражданами, не имеющими инвалидности, а также «коммунальные» льготы для нетрудоспособных членов семей ветеранов труда.

Здесь, правда, стоит уточнить, что указанные меры соцподдержки в реальности практически не востребованы. Протезно-ортопедические изделия, скажем, ежегодно приобретают не более 3 человек. Да и за компенсациями по оплате жилого помещения за минувший год обратились лишь 22 семьи ветеранов.

По заверениям разработчиков, между тем, увеличение «порога нуждаемости» и отмена ряда доселе действовавших льгот позволят сэкономить до 22 миллионов 320 тысяч рублей! Впрочем, главными «опустошителями» казны признаны вовсе не малоимущие граждане, а, как правило, вполне обеспеченные иностранные студенты и аспиранты мордовских вузов. Ведь только компенсации за получаемые ими проездные билеты оценивались в 22,15 млн руб. ежегодно! Теперь, однако, иностранцам придется ездить в общественном транспорте за свои, кровные. При этом «социальные» проездные для учащихся - граждан РФ - сохраняются в прежнем виде.

«Принимаемые меры по оздоровлению финансовой системы республики требуют в том числе и уточнения бюджетных обязательств, - подчеркнул в своем выступлении на сессии Глава Мордовии Владимир Волков. - Данный вариант вовсе не отменяет социальные выплаты, а уточняет порядок их предоставления. А по некоторым направлениям предусматривает даже увеличение числа получателей, поскольку двукратный прожиточный минимум в республике превышает отметку в 15 тысяч рублей. К тому же нужно учитывать, что и федеральный центр, и многие территории давно отошли от практики «цифрового» определения базовых критериев. В официальных документах фигурирует, как правило, другое обозначение. А именно - величина прожиточного минимума для различных категорий населения».

Цена патента

Предпринимателям, находящимся на патентной системе налогообложения, стоит, видимо, ожидать существенных перемен в своей работе. С 1 января 2020 года вступают в силу поправки в ряд республиканских законов о налогах.

Прежде всего, вводится новый критерий определения размера потенциального возможного к получению годового дохода. Если прежде он устанавливался в зависимости от количества наемного персонала (в диапазоне «от» и «до»), то теперь расчеты проводятся «на единицу средней численности наемных работников» - такие требования содержатся в нынешней редакции Налогового кодекса.

Во-вторых, скорректировать решено базовые ставки, которые, к слову, оставались неизменными на протяжении последних шести лет. И хотя установленный коэффициент (1,383) в результате оказался даже ниже изначально предложенного, некоторые парламентарии вполне ожидаемо высказали опасение, будто рост налоговой нагрузки «придавит» малый бизнес окончательно.

«Конечно, в этом никто не заинтересован - ни федеральные власти, ни республиканское правительство, ни депутатский корпус, ни Глава, - успокоил их руководитель региона Владимир Волков. - Все присутствующие в зале, полагаю, прекрасно понимают, что одни лишь крупные производства при всем желании не обеспечат желаемый прирост ВРП. А в таких условиях пренебрегать возможностями малого предпринимательства неразумно и недальновидно. Другое дело, мы, вероятно, слишком много внимания уделяем количественным, а не качественным показателям. Изучаем цифры, но даже не представляем, что за ними стоит - фирма-однодневка или, напротив, социально ответственная компания, обеспечивающая работой жителей проблемных территорий».

В связи с этим Владимир Волков поручил кабмину и, прежде всего, профильным министерствам вновь проанализировать состояние, перспективы и проблемы, с которыми сталкиваются индивидуальные предприниматели и небольшие предприятия. - «Мы должны понимать, что они реально представляют, какую продукцию выпускают, в чем нуждаются. При вдумчивом и профессиональном подходе, убежден, можно будет выйти на качественно иной уровень взаимодействия, повысить престиж профессии предпринимателя, привлечь в отрасль инициативных, грамотных и образованных специалистов».

Запрет на незаконную торговлю безалкогольными тонизирующими напитками

Сразу шестью новыми составами правонарушений пополнился Закон «Об административной ответственности на территории РМ». Согласно поправкам, одобренным на тридцать девятой сессии регионального парламента, штраф может быть наложен на физических и должностных лиц за игнорирование постановления комиссии по делам несовершеннолетних, проведение не согласованных с органами местного самоуправления ярмарок, за нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий и ограждающих конструкций, самовольное размещение нестационарных торговых объектов. Помимо того, гражданам запретили размещать на зеленых зонах разукомплектованные транспортные средства, а также незаконно торговать безалкогольными тонизирующими напитками.

При этом народные избранники, к сожалению, не уточнили, каким образом технически неисправный транспорт может заехать на газон или клумбу, разрешается ли несовершеннолетним пить такие популярные тонизирующие напитки, как лимонад, кофе, зеленый чай, и будет ли скорректировано меню школьных столовых…

Напротив, с целью снижения нагрузки на мировых судей из перечня правонарушений, рассматриваемых ими, исключены статьи «Приставание к гражданам», «Бытовое дебоширство». Всего за прошлый год, к слову, в суды поступило 569 таких дел.

Декларировать доходы в упрощенном порядке

Теперь лицам, замещающим на непостоянной основе должности депутатов представительных органов сельских поселений, более не придется вновь и вновь заполнять декларации о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. При отсутствии крупных покупок или приобретений (превышающих трехкратный размер совокупного дохода депутатской семьи) достаточно будет просто уведомить Главу РМ о том, что такие сделки в течение отчетного периода не совершались.

«Решение, на мой взгляд, верное и оправданное, - поддержал мордовских законодателей председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - На сей счет было немало обращений из регионов. Люди говорили о необходимости упрощения процедуры декларирования доходов для депутатов сельских поселений, зачастую не получающих за свой труд никакого вознаграждения. Я тоже считаю, что законодательство нужно совершенствовать. Это нормальный процесс».



