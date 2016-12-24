Приближается срок уплаты имущественных налогов за 2018 год

«Нахимичил» по-крупному
Суд рассмотрит дело экс-директора завода «Биохимик» Дениса Швецова о присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей
2 декабря — срок уплаты имущественных налогов за 2018 год: земельного, транспортного и налога на имущество.
Собственники квартир, комнат, домов, участков и транспортных средств платят их на основании налоговых уведомлений. Эти документы рассылает налоговая инспекция по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Кроме трех имущественных налогов в уведомлении может быть указан налог на доходы, который не смог удержать налоговый агент.
С 2019 года вместе с уведомлением больше не присылают заполненные квитанции. Теперь там указаны только реквизиты для перечисления.
Заплатить налоги за 5 минут и не выходя из дома можно через сервис "Уплата налогов и пошлин":
Пользователи Личного кабинета налогоплательщика могут заплатить налоги через Сервис, выбрав онлайн-оплату или сформировав платежный документ для последующей печати и оплаты через банк.
Налогоплательщики, у которых нет Личного кабинета, получают налоговые уведомления по почте. Если уведомление до сих пор не получено, следует обратиться в любую налоговую инспекцию.
Суд рассмотрит дело экс-директора завода «Биохимик» Дениса Швецова о присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей
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