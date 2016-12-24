Приближается срок уплаты имущественных налогов за 2018 год

2 декабря — срок уплаты имущественных налогов за 2018 год: земельного, транспортного и налога на имущество.

Собственники квартир, комнат, домов, участков и транспортных средств платят их на основании налоговых уведомлений. Эти документы рассылает налоговая инспекция по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Кроме трех имущественных налогов в уведомлении может быть указан налог на доходы, который не смог удержать налоговый агент.

С 2019 года вместе с уведомлением больше не присылают заполненные квитанции. Теперь там указаны только реквизиты для перечисления.

Заплатить налоги за 5 минут и не выходя из дома можно через сервис "Уплата налогов и пошлин":

единым налоговым платежом. Единый налоговый платеж позволяет одной суммой перечислить денежные средства в счет уплаты имущественных налогов, в том числе авансом до наступления срока уплаты. Последующее зачисление денег в бюджет будет происходить в режиме «налогового автомата» последовательно, начиная с недоимки (задолженности по пеням и процентам) с меньшей суммой. В случае отсутствия недоимки и задолженности зачет проводится в счет предстоящих платежей, также начиная с начисления с меньшей суммой, в установленные сроки уплаты налогов.

по индексу документа. Укажите индекс документа в специальном поле. Он находится в таблице со штрих-кодами под данными о каждом налоге. Реквизиты заполняются автоматически — останется только подтвердить платеж.

с заполнением всех платежных реквизитов документа. Воспользуйтесь пошаговой инструкцией и подсказками, которые предлагает Сервис при заполнении платежного документа.

Пользователи Личного кабинета налогоплательщика могут заплатить налоги через Сервис, выбрав онлайн-оплату или сформировав платежный документ для последующей печати и оплаты через банк.

Налогоплательщики, у которых нет Личного кабинета, получают налоговые уведомления по почте. Если уведомление до сих пор не получено, следует обратиться в любую налоговую инспекцию.