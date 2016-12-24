Жители Саранска помогают местным властям сделать город чистым

Наш город

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регистрирует сообщения в социальных сетях о проблемах региона. Это позволяет органам власти оперативно их решать и всегда быть на связи с жителями.

Но нередко ведомства реагируют на жалобы раньше, чем они попадают в систему. Так, на этой неделе администрация Саранска получила личное сообщение в своей официальной группе ВКонтакте. Его автор сообщил, что контейнерная площадка на одной из улиц в районе телецентра находится в плачевном состоянии. На приложенном фото видно, что мусор уже давно не вывозится, а сама площадка завалена строительными отходами и кучей веток.

Организации, которую направили на уборку, пришлось применить трактор-погрузчик и несколько грузовиков. Однако даже с их помощью на вывоз мусора ушло больше одного дня. В итоге контейнерная площадка была очищена, за что местные жители были благодарны.

Если вы столкнулись с подобной проблемой на своих улицах, пишите в соцсетях, прикладывайте фото и видео.

А мы расскажем, что сделано.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Технологии на экспорт

Светотехнические перспективы Мордовии на Африканском континенте отмечены на федеральном уровне

Деньги на ветер

Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...
«Нахимичил» по-крупному

Суд рассмотрит дело экс-директора завода «Биохимик» Дениса Швецова о присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей

Заснуть на здоровье

Сколько и как нужно спать, чтобы быть здоровым и полным сил, рассказывает врач-сомнолог ФГБУ «Центральная больница с поликлиникой»...

Конкурс красоты

№41  Валерия

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу