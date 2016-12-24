Жители Саранска помогают местным властям сделать город чистым

Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регистрирует сообщения в социальных сетях о проблемах региона. Это позволяет органам власти оперативно их решать и всегда быть на связи с жителями.



Но нередко ведомства реагируют на жалобы раньше, чем они попадают в систему. Так, на этой неделе администрация Саранска получила личное сообщение в своей официальной группе ВКонтакте. Его автор сообщил, что контейнерная площадка на одной из улиц в районе телецентра находится в плачевном состоянии. На приложенном фото видно, что мусор уже давно не вывозится, а сама площадка завалена строительными отходами и кучей веток.



Организации, которую направили на уборку, пришлось применить трактор-погрузчик и несколько грузовиков. Однако даже с их помощью на вывоз мусора ушло больше одного дня. В итоге контейнерная площадка была очищена, за что местные жители были благодарны.



Если вы столкнулись с подобной проблемой на своих улицах, пишите в соцсетях, прикладывайте фото и видео.



А мы расскажем, что сделано.