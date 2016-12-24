Жители Саранска помогают местным властям сделать город чистым

Технологии на экспорт
Светотехнические перспективы Мордовии на Африканском континенте отмечены на федеральном уровне
Аналитическая система «Инцидент менеджмент» регистрирует сообщения в социальных сетях о проблемах региона. Это позволяет органам власти оперативно их решать и всегда быть на связи с жителями.
Но нередко ведомства реагируют на жалобы раньше, чем они попадают в систему. Так, на этой неделе администрация Саранска получила личное сообщение в своей официальной группе ВКонтакте. Его автор сообщил, что контейнерная площадка на одной из улиц в районе телецентра находится в плачевном состоянии. На приложенном фото видно, что мусор уже давно не вывозится, а сама площадка завалена строительными отходами и кучей веток.
Организации, которую направили на уборку, пришлось применить трактор-погрузчик и несколько грузовиков. Однако даже с их помощью на вывоз мусора ушло больше одного дня. В итоге контейнерная площадка была очищена, за что местные жители были благодарны.
Если вы столкнулись с подобной проблемой на своих улицах, пишите в соцсетях, прикладывайте фото и видео.
А мы расскажем, что сделано.
Светотехнические перспективы Мордовии на Африканском континенте отмечены на федеральном уровне
Петр Тултаев встретился с собственниками земельных участков в рп. Николаевка
Что кроется за возможным банкротством светотехнического флагмана Мордовии?
Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...
Суд рассмотрит дело экс-директора завода «Биохимик» Дениса Швецова о присвоении и растрате имущества на сумму более 2 миллионов рублей
Мордовия оказалась в лидерах по числу жителей, ведущих здоровый образ жизни
Сколько и как нужно спать, чтобы быть здоровым и полным сил, рассказывает врач-сомнолог ФГБУ «Центральная больница с поликлиникой»...
С 11 по 14 ноября жители Мордовии увидят фильмы победителей 39-го международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного...
Устроители подпольных казино в Саранске пойдут под суд
В Мордовии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта с 17 октября по 6 ноября проводят акцию «Дорога в школу». На...