Греко-римская борьба

С 15 по 17 ноября на коврах «СШОР спортивной борьбы и дзюдо имени Алексея Мишина» состоялось первенство ОГФСО «Юность России» среди юношей 2002 - 2004 годов рождения. Воспитанники мордовской школы борьбы завоевали 13 медалей.

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из Мордовии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской, Тюменской, Тамбовской областей и Пермского края. Победители каждой весовой категории становились обладателями путевок на первенство России для юношей в возрасте до 18 лет.

Лавры победителей примерили: Адель Абузяров (до 48 кг), Даниил Юсупов (до 60 кг), Антон Плотников (до 71 кг), Владислав Семенков (до 110 кг). Серебряными наградами собственные коллекции пополнили: Вячеслав Хачатуров (до 42 кг), Сатани Хачатуров (до 60 кг), Алим Нотов (до 65 кг), Иван Архипов (до 92 кг). «Бронзу» выиграли: Махфузулло Шобудинов (до 42 кг), Айюб Сабитов (до 45 кг), Роман Барабанщиков (до 55 кг), Салих Юсупов (до 65 кг), Богдан Струнников (до 71 кг).