ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В СТЕНАХ КСШОР

18 ноября в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям» прошли мероприятия, посвященные информированию спортсменов, тренеров и всех посетителей спортивного объекта о правах и обязанностях ребенка, правонарушениях среди детей.

Итоговым стало проведение на базе КСШОР встречи учащихся девятых классов 43-го лицея с ведущим специалистом-экспертом Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Евгенией Толкуновой. В ходе мероприятия обсуждались основные права и обязанности детей в возрасте 14-16 лет. Наряду с этим были затронуты вопросы ответственности за использование атрибутики, употребление, хранение и сбыт психотропных, никотино- и наркотикосодержащих веществ и препаратов.

Участникам мероприятия был продемонстрирован фильм о вреде психотропных веществ и последствиях их применения. В ходе импровизированного тренинга обучающимся была предоставлена возможность научиться способам сопротивления негативному давлению со стороны сверстников, изучить возможные стратегии поведения, выработать и развить навыки, предотвращающие употребление психоактивных веществ.