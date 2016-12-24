ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В СТЕНАХ КСШОР

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18 ноября в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям» прошли мероприятия, посвященные информированию спортсменов, тренеров и всех посетителей спортивного объекта о правах и обязанностях ребенка, правонарушениях среди детей.
Итоговым стало проведение на базе КСШОР встречи учащихся девятых классов 43-го лицея с ведущим специалистом-экспертом Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ Евгенией Толкуновой. В ходе мероприятия обсуждались основные права и обязанности детей в возрасте 14-16 лет. Наряду с этим были затронуты вопросы ответственности за использование атрибутики, употребление, хранение и сбыт психотропных, никотино- и наркотикосодержащих веществ и препаратов.
Участникам мероприятия был продемонстрирован фильм о вреде психотропных веществ и последствиях их применения. В ходе импровизированного тренинга обучающимся была предоставлена возможность научиться способам сопротивления негативному давлению со стороны сверстников, изучить возможные стратегии поведения, выработать и развить навыки, предотвращающие употребление психоактивных веществ.
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