КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ФУТБОЛЬНЫМ АРБИТРОМ?

В ближайший четверг, 21 ноября, в конференц-зале Футбольно-легкоатлетического манежа состоится первое ознакомительное занятие «Школы футбольного арбитра», ведущей свою деятельность при Федерации футбола РМ и по аккредитации судейского комитета РФС (начало в 19:00).

Основной задачей школы является поиск, отбор, воспитание и базовая подготовка арбитров для массового любительского футбола (с перспективами продвижения в списки судей для обслуживания всероссийских соревнований с участием профессиональных футбольных клубов). Программа рассчитана на полугодичный цикл подготовки, в ходе которого слушатели как следует изучат правила игры, овладеют методикой и практикой судейства. Бесплатные практические занятия будут проходить по воскресеньям. Приглашаются как юноши, так и девушки (с достаточным уровнем физической подготовки и отсутствием медицинских противопоказаний). Двери открыты для всех желающих! Контактный телефон: +7 927 183-17-17 (Евгений Александрович Буланов).