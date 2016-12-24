ТРАМПЛИН ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Финишировали состязания второго в истории Кубка Мордовии и Саранска, организаторами которого стали Комплексная СШОР, спорткомплекс «Мордовия» и Управление по развитию физкультуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск.



Самыми быстрыми на заключительном, седьмом по счету, этапе стали: по 2017 году рождения - Софья Каменщикова, Мария Баулина, Михаил Камодин и Савелий Карпин; по 2016 году рождения - Елизавета Ширчкова, Арина Авдошкина, Софья Левкина, Арсений Шишов, Тимофей Ратников и Семен Кашичкин; по 2015 году рождения - Василиса Ледяйкина, Ольга Гордина, Дарья Китаева, Роман Бакеев, Артем Приказчиков и Никита Маткин; по 2014 году рождения - Арина Ковалева, Нина Зуйкова, Илья Потычкин, Артем Камодин и Кирилл Селякин. В старшей группе беговелистов места на пьедестале почета заняли Эмилия Латышева, Полина Ширчкова, Варвара Полякова, Артем Прокудин, Георгий Галаев и Марк Каменщиков.

«Хочется поблагодарить всех ребят и их родителей за то, что они весь год принимали участие в наших беговелостартах, - отметил по итогам сезона главный инициатор развития беговелодвижения в Мордовии Анатолий Беляев. - Кому-то удалось подняться на пьедестал почета, кому-то нет. Но главное, что были сделали первые шаги к занятиям велоспортом. Надеемся, что через год к нам подключится еще больше дошкольных учреждений и их представителей».

Лидерами общего рейтинга, сформированного по сумме достижений, стали Софья Каменщикова и Михаил Камодин (2017 год рождения), Арина Авдошкина и Арсений Шишов (2016 год рождения), Василиса Ледяйкина и Роман Бикеев (2015 год рождения), Арина Ковалева и Илья Потычкин (2014 год рождения), Эмилия Латышева и Артем Прокудин (2013 год рождения). Чемпионские лавры в командном зачете примерил 79-й детский сад Саранска (31 очко).

Остается добавить, что в общей сложности в 2019 году участие в соревнованиях по беговелам на территории Мордовии приняли более 500 дошкольников в возрасте от двух до шести лет из Саранска, Нижнего Новгорода, Тольятти, Рузаевки и Коломны, Чамзинского, Лямбирского, Кочкуровского и Рузаевского районов.