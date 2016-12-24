С ВОСТОКА НА ЗАПАД: ОТ АТЯШЕВА ДО ЯВАСА

В чемпионате Мордовии возьмут старт 19 команд

В минувшую субботу на основной площадке саранского Ледового дворца стартовал очередной республиканский чемпионат. Многоопытный «Метеор» Олега Щербакова соперничал с представителями спортобщества «Динамо», пропустил первым, но не только быстро сквитал счет, но и довел счет на табло до космических цифр - 11:1. Искреннее уважение вызывает тот факт, что одним из лучших в составе победителей был 62-летний Юрий Иванович Уткин. Несмотря на почтенные годы, заслуженный тренер, продолжающий находить яркие таланты для мордовского футбола, по-прежнему с большим удовольствием выходит на лед и демонстрирует завидную физическую форму.

В советское время, едва устанавливался снежный покров, как резиновые диски начинали звучно биться о деревянные бортики хоккейных коробок, и каждое такое действо неизменно собирало внушительную по дворовым меркам аудиторию. Хоккей пользовался огромной популярностью, его любили, за ним пристально следили, и не только у экранов телевизоров. Любители спорта и здорового образа жизни дружно вставали на коньки, обматывали крюки своих клюшек изолентой и собственным примером подтягивали к шайбе молодежь.

Постоянно имела свое представительство Мордовия и на всероссийской арене - причем не только в «Золотой шайбе». Даже в начале 1990-х команда «Резинотехника» выступала в первенстве страны, и об этом можно было прочитать не только в местной прессе, но и на страницах еженедельника «Хоккей» (тогда он выпускался уже отдельно от «Футбола»). Но затем, к большому сожалению, был период, когда чемпионат республики не проводился вовсе.

Старт новой истории был дан в начале нынешнего столетия, и как раз теми же самыми энтузиастами хоккея, что и сейчас продолжают заниматься развитием любимого вида спорта в нашей республике. Одним из таких меценатов является депутат Госсобрания РМ и президент Федерации хоккея Мордовии Владимир Руженков, вкладывающий собственные средства на многих направлениях.

В начале 2000-х из-за отсутствия в Саранске крытых ледовых площадок решающие матчи в весенний период, если капризничала погода, приходилось проводить в соседней Пензе - в стенах спорткомплекса «Рубин». Осенью 2007 года, с того момента, как на улице Красной распахнул свои двери Ледовый дворец, многое поменялось в лучшую сторону. В настоящий момент ледовые ФОКи есть практически повсеместно, что позволяет проводить матчи Любительской хоккейной лиги Мордовии в самых отдаленных уголках региона-13. Например, в поселке Явас Зубово-Полянского района. А также, что весьма символично, на атяшевской земле, взрастившей для отечественного хоккея олимпийского чемпиона 1956 года Виктора Григорьевича Шувалова.

В новом сезоне на нашей внутренней арене будут выступать 19 коллективов. В первой группе сыграют между собой хоккеисты Инсара, Ковылкина, Лямбиря, «Олимпа» и Рузаевки, во второй - Атюрьева, «Викинга», СК «Мордовия», «Слободы» и УФСИН, в третьей - Белозерья (две команды), Больших Березников, «Саранска» и «Терентич Тим», в четвертой - Атяшева, «Динамо», «Метеора» и «Чамзинки». Согласно регламенту соревнований, в матчах не будут фиксироваться пробросы. Вместе с этим исключена силовая борьба. Время игры останавливаться не будет, а перерывы между периодами составят всего две минуты.

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2019/2020

Расписание матчей 1-го тура и первые результаты. Первая группа. 21 ноября (четверг): ХК «Инсар» - «Олимп» Саранск (20:00). 23 ноября (суббота): ХК «Рузаевка» - ХК «Ковылкино» (14:30). Вторая группа. 23 ноября (суббота): СК «Мордовия» Саранск - «Краснослободск» (12:00). 24 ноября (воскресенье): ХК «Атюрьево» - УФСИН Явас (10:00). Третья группа. 18 ноября (понедельник): ХК «Белозерье» - ХК «Большие Березники» - 20:0 (играли в Ромоданове). 24 ноября (воскресенье): ХК «Саранск» - «Белозерье-2» (14:00). Четвертая группа. 16 ноября (суббота): «Метеор» Саранск - «Динамо» Саранск - 11:1. 19 ноября (вторник): ХК «Атяшево» - «Цементник» Комсомольский (21:00).