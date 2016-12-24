НИЧЬЯ В ПОЛЬЗУ КОНКУРЕНТОВ

«Мордовия» и «Факел» победителя не выявили

В третий раз подряд «Мордовия» завершила домашний матч с ничейным результатом 1:1. Однако в предыдущих случаях это были паритеты с «Шинником» и «Торпедо» - клубами, чьи позиции в таблице стабильно крепки. А вот мирный исход в соперничестве с «Факелом», если не грешить против истины, выглядит совершенно иначе. Встреча турнирных соседей - это всегда битва за виртуальные шесть очков. И если в итоге на табло остается гореть ничья, значит, сплоховали обе стороны. Ничья здесь будет именно ничейной. Ведь те, кто рядом и в похожем положении, как правило, времени даром не теряют, пользуются случаем и наращивают отрыв.

«ЧАЙКА» Песчанокопское - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 3:1

Голы: 1:0 - Игорь Леонтьев (53), 2:0 - Марат Шайморданов (72), 2:1 - Радик Юсупов (81), 3:1 - Игорь Безденежных (90+1-пен.).

ФК «Мордовия»: Шебанов, Калиханов, Навлетов, Юсупов, Поярков, Стрелов, Бояркин (Джумаев, 59), Руст. Мухаметшин (к), Хрипков (Буранов, 78), Федак, Ермаков. И.о. главного тренера - Руслан Мухаметшин.

«Чайка»: Киселев, Гогличидзе (Демченко, 90+3), Тумасян (к), Вяткин, Текучев (Васильев, 90+2), Павленко (Шайморданов, 70), Леонтьев, Безденежных, Карташов, Белоус (Подбельцев, 81), Коротаев (Чалый, 90+2). И.о. главного тренера - Юрий Лыков.

Предупреждены: Коротаев, 44 - Стрелов, 34, Бояркин, 45, Калиханов, 50, Хрипков, 77, Джумаев, 89.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург), Сейфетдинов (Казань), Шекемов (Нальчик).

Делегат ФНЛ: Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

Инспектор: Алексей Монахов (Москва).

13 ноября. Песчанокопское. Стадион «Центральный» имени И.П. Чайка. 1173 зрителя.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Руслан МУХАМЕТШИН, и.о. главного тренера ФК «Мордовия»:

- Тридцать часов провели в дороге. Ладно… Дело все-таки не в этом. Я очень сильно горжусь ребятами - каждым, кто сегодня выходил на поле. Многим нет еще 20 лет. Все они местные, мордовские. По самоотдаче к игрокам претензий вообще быть не может. А так... Что сказать?! Мы приехали играть против 11 футболистов, а на самом деле их было 14. Нужно зачем-то непонятные вне игры какие-то свистеть, пенальти… Раз пять у «Чайки» люди просто ныряли в штрафной. Но судья их даже не предупреждал. Ладно… Не будем искать отговорки. Могу только повториться: я горжусь ребятами. Бились, старались. Всем надо сказать за это только большое спасибо.

Юрий ЛЫКОВ, и.о. главного тренера «Чайки»:

- Готовились к этому матчу, знали, как играет соперник. Ожидали вязкий футбол. Рассматривали и отрабатывали всевозможные варианты - как мы будем вскрывать эту глубокую оборону. В первом тайме ребята немножко нервничали. Но мы были убеждены, что после перерыва сможем добавить. Так в итоге и произошло. Довели дело до победы. С чем связана нервозность?! Большая плотность чувствовалась, и она мешала. Где-то излишне торопились, когда можно было сыграть более грамотно, более спокойно. При этом «Мордовия» хорошо перемещалась, а верховые подачи стопорились высокими защитниками. Поэтому нам трудно было найти свой момент.

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ФАКЕЛ» Воронеж - 1:1

Голы: 0:1 - Артур Рябокобыленко (13), 1:1 - Данила Буранов (40).

ФК «Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Юсупов, Навлетов, Поярков, Стрелов, Федак (Ермаков, 46), Руст. Мухаметшин (к) (Орлов, 51), Буранов, Джумаев (Бояркин, 90), Дворецков. И.о. главного тренера - Руслан Мухаметшин.

«Факел»: Бучнев, М. Смирнов, Красильниченко, Брызгалов, Мастерной, Рябокобыленко, Гладышев (Косянчук, 46), Мазуров (Верулидзе, 71), Букия (Коробкин, 68), Дмитриев, Яковлев (к) (Пухов, 43). Главный тренер - Владимир Бесчастных.

Предупреждены: Юсупов, 11 - Гладышев, 39, Красильниченко, 90+2.

Судьи: Амелин (Тула), Хатуев, Талаев (все - Грозный).

Делегат ФНЛ: Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

Инспектор: Сергей Хральцов (Москва).

17 ноября. Саранск. Стадион «Старт». 417 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Владимир БЕСЧАСТНЫХ, главный тренер «Факела»:

- Если брать по игре, мы, конечно, владели преимуществом. Если брать те моменты, когда не смогли забить, тут однозначно не хватило мастерства. И так, к сожалению, происходило не только в этой игре, но и раньше. Заработали мы одно очко или потеряли два?! Конечно, потеряли. Здесь других вариантов быть не может. Удивила ли нас «Мордовия»? Никаких сюрпризов не было. Мы предупреждали своих игроков, что опасность может исходить от стандартных положений. Все рассказывали, все показывали, всех по номерам расставили. Но нам все равно забили. Уже, если честно, начинает все это бесить… Но, к сожалению, выбор у нас небольшой. Все играют с микротравмами, у всех чего-то там побаливает под конец года. Но играть все равно надо.

Руслан МУХАМЕТШИН, и.о. главного тренера ФК «Мордовия»:

- Жалко, что не набрали три очка. Чуть-чуть не получилось то, что планировали. Были хорошие подходы. Где-то вне игры, где-то не распорядились правильно мячом ребятки… По самоотдаче претензий вообще ни к кому нет. Единственный минус - не реализовали те ключевые эпизоды, когда выбегали к воротам.

- Скажите, Виктор Сергеев был в заявке на матч просто для количества?

- Ну, почему для количества?! Он пропускал предыдущую игру из-за красной карточки. А в этот раз мы решили сделать ставку на Дворецкова. Это мое видение игры на данный момент, вот и все. Я так решил… Для Филиппа это первая игра после долгого перерыва. Понятно, что у парня очень много эмоций. Где-то не получилось с ними справиться. Если бы забил, можно было бы сказать, что я доволен его игрой. Хотя моменты были. Особенно в первом тайме. В частности, как раз после его удара мы заработали угловой, который привел к голу.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 24-го тура. 17 ноября: «Енисей» - «Томь» - 3:0 (Делькин, 57, 66, Комков, 68), «Текстильщик» - «Нефтехимик» - 1:2 (Радченко, 86-пен. - Потапов, 6, Уридия, 32), «Спартак-2» - «Луч» - 0:2 (С. Алиев, 79, Насадюк, 81), «Авангард» - «Шинник» - 2:2 (Минаев, 32, Машуков, 42 - Низамутдинов, 44, Самодин, 49), ФК «Мордовия» - «Факел» - 1:1 (Буранов, 40 - Рябокобыленко, 13), ФК «Нижний Новгород» - «Чайка» - 1:2 (Сагитов, 42 - Машнев, 24, Текучев, 64), «Ротор» - «Краснодар-2» - 0:0, ФК «Армавир» - «Торпедо» - 2:1 (Абдул Гафар, 34, Лусикян, 79 - Лях, 42), ФК «Химки» - «Чертаново» - 3:1 (Арш. Корян, 45+1-пен., Умаев, 51, Полярус, 80 - Сарвели, 15), «Балтика» - «СКА-Хабаровск» - 1:0 (Маклаков, 49).

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

25-й тур. 23 ноября (суббота): «Спартак-2» - «Авангард» (13:00), «Чайка» - ФК «Армавир» (14:00), «Шинник» - «Текстильщик» (14:00), «Нефтехимик» - «Енисей» (14:00), «Ротор» - «Томь» (15:00), «Чертаново» - «СКА-Хабаровск» (15:00), «Факел» - ФК «Нижний Новгород» (15:00), «Краснодар-2» - ФК «Химки» (16:00), «Балтика» - ФК «Мордовия» (17:00), «Торпедо» - «Луч» (19:30).