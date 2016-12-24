«МОРДОВИЯ-2011» ГОТОВИТСЯ ПОКОРЯТЬ УЛЬЯНОВСК И МОСКВУ

В ближайшее время восьмилетних воспитанников МЦПЮФП «Мордовия» ждут две увлекательные поездки. Подопечные Игоря Лайкина и Алексея Шкаева посетят соседний Ульяновск и столицу нашей необъятной родины Москву, где примут участие в весьма представительных всероссийских турнирах.

«В настоящее время тренировки проводим в манеже. Стараемся ни на шаг не отступать от специализированной программы подготовки юных футболистов, которую внедряет в нашей республике Российский футбольный союз, - подчеркнул главный тренер «Мордовии-2011» Игорь Лайкин. - Впереди у нас два турнира, которые не только станут залогом полезной игровой практики, но и наверняка принесут ребятам массу незабываемых эмоций. В Ульяновске будем играть с 3 по 6 декабря, в Москве - в предновогодние дни. На период с 12 по 15 декабря намечено тестирование. Обязательно сравним и как следует проанализируем сегодняшние показатели юных игроков с теми, что были зафиксированы в июне. Стараемся следить и за школьной успеваемостью наших воспитанников. Ведь важно не только стать хорошим футболистом, но и быть образованным человеком».

На волжских берегах вместе с саранскими ребятами за «Кубок Университета» поспорят московский «Спартак», казанский «Рубин», тольяттинская «Академия футбола имени Юрия Коноплева», челнинский «КАМАЗ», а также команды из Ульяновска, Саратова, Энгельса, Балаково и Сызрани. В турнире на призы футбольной школы «Чертаново», помимо хозяев, будут выступать представители ведущих столичных академий (ЦСКА, «Динамо», «Спартак»), а также екатеринбургского «Урала», казанского «Олимпа», питерского «Атланта-Тосно», пермского «Динамо-Прогресса». Изюминку в географию добавят якутская «Заря» и «Кристалл» из города Бердск Новосибирской области. Наша команда, как и ряд других участников, сыграет в этих соревнованиях двумя составами.