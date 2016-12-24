«МОРДОВИЯ-2011» ГОТОВИТСЯ ПОКОРЯТЬ УЛЬЯНОВСК И МОСКВУ

Жители Мордовии увидят фильмы лауреатов студенческого фестиваля ВГИК
С 11 по 14 ноября жители Мордовии увидят фильмы победителей 39-го международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного...
В ближайшее время восьмилетних воспитанников МЦПЮФП «Мордовия» ждут две увлекательные поездки. Подопечные Игоря Лайкина и Алексея Шкаева посетят соседний Ульяновск и столицу нашей необъятной родины Москву, где примут участие в весьма представительных всероссийских турнирах.
«В настоящее время тренировки проводим в манеже. Стараемся ни на шаг не отступать от специализированной программы подготовки юных футболистов, которую внедряет в нашей республике Российский футбольный союз, - подчеркнул главный тренер «Мордовии-2011» Игорь Лайкин. - Впереди у нас два турнира, которые не только станут залогом полезной игровой практики, но и наверняка принесут ребятам массу незабываемых эмоций. В Ульяновске будем играть с 3 по 6 декабря, в Москве - в предновогодние дни. На период с 12 по 15 декабря намечено тестирование. Обязательно сравним и как следует проанализируем сегодняшние показатели юных игроков с теми, что были зафиксированы в июне. Стараемся следить и за школьной успеваемостью наших воспитанников. Ведь важно не только стать хорошим футболистом, но и быть образованным человеком».
На волжских берегах вместе с саранскими ребятами за «Кубок Университета» поспорят московский «Спартак», казанский «Рубин», тольяттинская «Академия футбола имени Юрия Коноплева», челнинский «КАМАЗ», а также команды из Ульяновска, Саратова, Энгельса, Балаково и Сызрани. В турнире на призы футбольной школы «Чертаново», помимо хозяев, будут выступать представители ведущих столичных академий (ЦСКА, «Динамо», «Спартак»), а также екатеринбургского «Урала», казанского «Олимпа», питерского «Атланта-Тосно», пермского «Динамо-Прогресса». Изюминку в географию добавят якутская «Заря» и «Кристалл» из города Бердск Новосибирской области. Наша команда, как и ряд других участников, сыграет в этих соревнованиях двумя составами.
С 11 по 14 ноября жители Мордовии увидят фильмы победителей 39-го международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного...
Бывший руководитель ГОСУКСа РМ Сергей Макаров признал, что в свое время получил от Михаила Иоффе коррупционное «подношение» - кухонный...
Федеральные власти оценили качество жизни во всех 1114 городах страны. В итоговом рейтинге Саранск обошел Пензу и почти сравнялся с Казанью
Мероприятия, посвященные Дню народного единства, начались в Мордовии с благодатных молебнов в православных храмах - государственный праздник...
Новым владельцем компании стало московское ООО «Аэросити-Девелопмент». Именно оно признано победителем конкурса, объявленного около...
Как складывается ситуация с распространением смертоносного вируса в Мордовии?
«Оптиковолоконные Системы» и «Sumitomo Electric Industries» договорились о продолжении сотрудничества
Мэр Саранска проинспектировал городские строительные объекты и определил место для размещения катка в «Юбилейном»
18-20 октября в Саранске прошел Международный фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая Лиса-2019». На площадке Дворца культуры и...
Уж сколько раз СМИ предупреждали людей, как легко сегодня попасться на уловки аферистов, изобретающих новые способы обмана и успешно...